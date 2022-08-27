انت الان تتابع خبر السبت موعد دخول الموجة الحارة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأثر المملكة، نهار السبت، بموجة حارة وجافة مرافقة لامتداد المنخفض الموسمي الحراري، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتراوح ال37 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي الليل تكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام والرياح شرقية خفيفة السرعة.



ويشهد الأحد تعمق تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتقارب حوالي ال39 درجة مئوية، فتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى المملكة، الإثنين، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، مع بقاء درجة الحرارة مقاربة لدرجات الأحد، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ولا يختلف الأمر كثيراً الثلاثاء، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، مع انخفاض درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



هذا ونعود للتذكير بنصائح وتنبيهات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة ابتداء من السبت، حيث طالبت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، إضافة لعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاب جافة، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وأيضاً عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال، دوناً عن عدم السباحة إلّا بالأماكن المخصصة، وتجنب السباحة في البرك الزراعية، والحرص على اتباع الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية.

