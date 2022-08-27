اسماء بنات من الجنة والقران ومعانيها

يقال أن اسم المولود هو حظه في الدنيا لذلك يقوم بعض الآباء والأمهات باختيار أسماء لها معاني رائعة ليكون حظ طفلهم رائعًا، وتحتار بعض الأمهات في اختيار اسم مميز إلا أن اسماء بنات من الجنة من أكثر الأسماء اللطيفة التي تجعل كل من ينادي الطفلة به يشعر بسعادة؛ لذلك نقدم لكم عدد من الأسماء المميزة من خلال سطور المقال القادمة، فلا تحتاري بشأن اختيار اسم مولودك.

اسماء بنات من الجنة

إن أفضل الأسماء التي يمكنك تسميتها لطفلك هي أسماء الجنة فمعانيها الرائعة ستجعل الطفلة تفتخر بالاسم حينما تكبر، وإليكم مجموعة رائعة من الأسماء ومعانيها فيما يلي:

فردوس: يشير الاسم إلى الفردوس الأعلى؛ وهي أعلى مكانة في الجنة.

سلسبيل: هو ماء أنهار الجنة ذات الطعم الرائع العذب السهلة في البلع.

أفنان: هو مكان تواجد الخيرات، وذكر في سورة الرحمن.

تسنيم: هي أحد عيون المياه التي يسقى بها أهل الجنة الصالحين.

كوثر: هو مجرى للمياه في الجنة وله طعم ليس له مثيل؛ فهو ألذ من طعم العسل ولونه رائع.

سجود: المقصود بالاسم الخشوع في الصلاة، وهو يشير إلى أحد أركان الصلاة.

اسماء بنات جديدة من الجنة

إليكم بعض الأسماء التي لا حرج في التسمية بها فجميعها من الجنة فيما يلي:

استبرق: معناه لباس أهل الجنة من الحرير ذو النعومة الفائقة، وأكثر سماكة تتداخل بين أنسجته خيوط ذهبية.

بنانة: يدل الاسم على الجنة، ومعناه رياض الجنة الخضراء المزدهرة.

حور: البعض يظن أن المقصود منها الحور العين؛ إلا أن المعنى الحقيقي هي المرأة شديدة البياض ذو العين شديدة السواد.

سدرة: المقصود بها المعنى المذكور بالقرآن الكريم سدرة المنتهى، ومعناه أوراق شجرة النبق أو الشجرة نفسها وهي موجودة يمين عرش الله عز وجل.

في نهاية مقال اسماء بنات من الجنة فقد أوضحنا عدد من الأسماء التي لا حرج في تسميتها، كما عرضنا عليكم أهم الأسماء الجديدة من الجنة؛ فعليكم التسمية بها كنوع من المباركة بهذه الأسماء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل نصيب البنات من هذه الأسماء الجميلة ذات المعاني الرائعة.