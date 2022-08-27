شوف عروض وخصومات لولو هايبر ماركت في هذا الاسبوع

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يقدم لولو هايبر ماركت تشكيلة من العروض ،والخصومات الكبيرة على العديد من السلع المختلفة ،والمتنوعة حيث يقدم هايبر لولو تخفيضات عالية على المعلبات ،والأطعمة الجافة بأسعار مناسبة كما يوفر لولو هايبر ماركت اللحوم الحمراء الطازجة ،والأسماك البحرية ذات الأنواع المختلفة ،والأسعار التنافسية ،والمناسبة ،ولم يقتصر لولو على هذا فقط بل ،وبإمكانك إقتناء الأجهزة الكهربائية بخصومات عالية ،والحصول على أجود أنواع المعدات الإلكترونية كل هذا ،وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من لولو ماركت. خصومات لولو ماركت احصل على روبيكون ماء جوز الهند الطبيعي العضوي 330 مل بسعر 7.00 ريال سعودي بدلا من 8.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء 24 مانترا حمص عضوي 500 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا بيو أوريجنز عسل مانوكا + 100 الوزن الصافي 250 جرام بسعر 143.50 ريال سعودي بدلا من 163.50 ريال سعودي. تسوق لوزانو حمص 560 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 5.95 ريال سعودي.

تبضع أوسكار شوكولاتة برالين متنوعة بسعر 25.00 ريال سعودي بدلا من 33.00 ريال سعودي.

إشتري فدج الفاخرة بالقشطة 900 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي بدلا من 20.00 ريال سعودي. تخفيضات لولو إشتري بيورير مقعد مساج بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على اومرون جهاز قياس ضغط الدم بشاشة رقمية بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

إقتني أيضا وول مكينة حلاقة الشعر بسعر 99.00 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي. تبضع ياماها صوت ساوند أسود بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي.

تسوق مجفف شعر ريفلون صغير الحجم وخفيف الوزن للإستخدام أثناء السفر بسعر 59.00 ريال سعودي بدلا من 69.00 ريال سعودي.

احصل على شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح 65 بوصة بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 5099 ريال سعودي. عروض لولو ماركت احصل على لاب توب إتش بي نوت بوك بنتيوم بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء لاب توب لينوفو نوت بوك مخصص للألعاب بسعر 4339 ريال سعودي بدلا من 4789 ريال سعودي. إقتني لاب توب لينوفو ايديا باد 5 كور أي 5 بسعر 2549 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي.

تبضع لاب توب لينوفو ايديا باد كور أي 7 بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات لولو هايبر ماركت في هذا الاسبوع - ثقفني

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