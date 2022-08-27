مترميش الزيت المستعمل تاني وأصنعي منه الصابون السائل لغسيل المواعين وتلميعه في دقائق

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طريقة عمل الصابون السائل بالزيت المستعمل، يعد الصابون السائل أحد أهم وأفضل المواد التي تساهم في تنظيف الأطباق والأواني ولا يمكن الاستغناء عنه عند كل ربة منزل، حيث أنه متوفر في الأسواق والمحال التجارية بمختلف الأنواع والروائح، وتستهلك ربات البيوت هذا الصابون في تنظيف الأواني الغير نظيفة مما يتسبب في أعباء كثيرة من حيث زيادة المصاريف، فيمكن تحضير الصابون السائل في المنزل بأقل التكاليف باستخدام الزيت المستعمل في قلي البطاطس، لذلك سوف نقوم بطريقة عمل هذا الصابون بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل المكونات:- لتر من الزيت المستعمل.

ماء دافئ.

هيدروكسيد الصوديوم.

كمية منعم للملابس.

قناع للوجه.

قفازات. الخطوات:- أولا نقوم بارتداء القفازات والقناعة على الوجه حتى لا يتعرض الجلد للالتهاب ولا نتعرض لاستنشاق الهيدروكسيد.

بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونقوم بتنظيفه ونضع بداخله كمية من هيدروكسيد الصوديوم ونضيف عليه كمية من الماء.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى يذوب الهيدروكسيد مع الماء .

نضيف الزيت ومعه منعم الملابس ثم نقوم بالتقليب حتى تختلط كل المكونات جيداً.

نقوم بإحضار زجاجة فارغة ثم نقوم بسكب الصابون السائل بداخلها وتغلق لحين الاستخدام. طريقة عمل صابون سائل برائحة الليمون المكونات:- لتر من الزيت.

رائحة ليمون.

بوتاس.

ملح. الخطوات:- نقوم بإحضار وعاء ونضيف بداخله الزيت ونضع عليه البوتاس والملح ونقلب جيداً.

بعد التقليب ومزج المكونات تماماً نقوم بإضافة رائحة الليمون حتى يصبح الصابون برائحة الليمون المميزة.

نقوم بسكب الصابون في زجاجة فارغة بلاستيك ونغلقها وتترك يوم قبل استعماله حتى يتجانس ويصبح جاهز للاستخدام. طريقة أخرى لعمل الصابون السائل المكونات:- لتر ونصف من الزيت المستعمل.

ملعقة كبيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من رائحة الليمون.

نصف لتر من الماء الدافئ.

نصف لتر من البوتاس. الخطوات:- نقوم بتصفية الزيت المستعمل في وعاء ثم نقوم بإحضار وعاء آخر كبير ويكون غير مخصص للطعام.

نضيف بداخله الماء الدافئ مع البوتاس ويقلب جيدا بملعقة خشبية لا تستعمل في الطعام مرة أخرى.

نقوم بتذويب البوتاس جيدا ثم نضيف الزيت النصفي وعليه الجلسرين والملح.

نقلب جيدا ثم نضيف عليهم عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم ونستمر في التقليب.

عند مزج جميع المكونات مع بعضها نقوم بوضع رائحة الليمون ونقلب مرة أخرى.

نقوم بإحضار الزجاجة ونسكب بها الخليط ويترك يومين قبل الاستخدام. عمر شويل - جدة مترميش الزيت المستعمل تاني وأصنعي منه الصابون السائل لغسيل المواعين وتلميعه في دقائق - ثقفني

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