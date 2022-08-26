نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى وأحدث العروض الأسبوعية من أسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم مول في هذا الاسبوع الكثير من العروض ،والخصومات على جميع المنتجات التي تقدمها ،وكما يوجد أيضا تشكيلة على المنتجات الغذائية ،والمعلبات الجاهزة ،وتقدم أسواق العثيم مول تشكيلة متنوعة من الخصومات على الأجهزة الكهربائية ،والألكترونيات بأشكالها المختلفة بأسعار تنافسية للغاية ،والأرز والسلع الغذائية ،والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة ،واللحوم الحمراء الطازجة بأسعار تنافسية للغاية حيث يوجد عروض كثيرة أيضا يمكنك مشاهدتها في حين زيارتك أسواق العثيم مول وتسري العروض من ٢٤ اغسطس نوحتي الثلاثاء ٣٠ اغسطس ،او حتي نفاذ الكمية. تخفيضات العثيم مول احصل على ساديا بطاطس مقلية أكثر قرمشة 2.5 كجم / رفيعة 2.5 كجم بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 31.75 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء فيليه الدجاج الكبير مغلف بالخبز 1 كجم بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

أيضا بإمكانك الحصول على دجاج مجمد 1000 جم بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي. إقتني ساديا برجر دجاج 1 كجم بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.

تسوق أيضا برجر الكبير دجاج 24 قطعة بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

كما بإمكانك تبضع رستورانتي بيتزا بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 24.50 ريال سعودي. عروض العثيم مول إشتري فرن ريد بول كهربائي سعة 35 لتر بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 295 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر كاسا بونيتا طقم 7 ح بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

إقتني أيضا مقلاة بلاكستون 2 حبة بسعر 42 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي. تسوق طقم قدور بامكو ستانلس ستيل 9 حبة بسعر 225 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي.

تبضع قدر هوم أواى بغطاء بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي.

احصل على طقم عشاء ديفا أوبل 44 قطعة بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم إقتني طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع بسعر 165 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي. احصل على قدر ضغط السيف المنيوم بسعر 155 ريال سعودي بدلا من 209 ريال سعودي.

إشتري مقلاة رويال فورد عميقة بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 48 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى وأحدث العروض الأسبوعية من أسواق العثيم مول - ثقفني

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