شوف تنزيلات متنوعة بخصم 50٪ من عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

خصومات وتخفيضات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع الفروع بمناسبة نهاية الصيف، حيث يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من سلع منزلية وأجهزة كهربائية فقط لفترة محدودة بجميع فروع بنده السعودية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار كثير من السلع والمنتجات الأخرى للحدائق والمعدات وغيرهم، وإليكم التفاصيل….

عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم 27 أغسطس

توجد عدة خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع، ومنها: خصم خاص على سعر تتبيلة فاهيتا باديا، وخصم آخر منهم على سعر صلصة التتبيل من فاهيتا، وعلى سعر فطر باديا، وملح الكرفس من باديا، وتنزيل آخر على سعر صدور الدجاج الطرية من بندة Panda، وخصومات أخرى على أسعار الجبنة الكريمية المطبوخة والشيدر القابلة للدهن من المراعي، وتخفيض مميز آخر على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من المراعي Al marai، وتخفيض آخر على سعر الكوكاكولا، والفانتا، والميريندا، وتخفيض آخر على سعر الزيت النباتي من النخلتين، وخصم آخر على سعر زيت زيتون رحمة البكر.

تنزيلات خاصة من مجله بنده Panda بأسعار مميزة

توجد بفروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: البيض الغني بالأوميجا 3 الوسط، وتخفيض على سعر عبوة البيض الغنية بالسيليريوم المكونة من 20 قطعة، وتنزيل آخر على سعر الدجاج الكامل المتبل، وأفخاد الدجاج من شاورما الدجاج من اليوم، وعروض أخرى منهم على أسعار الدجاج المتبل الكامل بالكاري من اليوم، وتنزيل آخر نصف الدجاج المتبل للكبسة، وتخفيض آخر على سعر باقي أنواع الدجاج المتبل بعدة تتبيلات.

تخفيضات خاصة من بندة السعودية اليوم

توجد أيضاً بفروع بندة السعودية تنزيلات مميزة على أسعار: كبسولات القهوة العضوية من ويليبس، وتنزيل آخر منهم على سعر البطاطس الشيبس من هانترز، وتنزيل آخر منهم على سعر مربى الفواكه من جاست جريك 85٪، وتنزيلات أخرى على أسعار الخل البلسميك من غرين آند بلو، وتخفيض آخر على سعر الوبادي اليوناني من كوك، وتخفيض آخر على سعر باقي أنواع المربات والحلويات قليلة السكر الصحية، وغيرهم من خصومات على منتجات أخرى.