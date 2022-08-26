خطوة بخطوة صنع مصيدة ذباب وحشرا رهيبة في المنزل بدون تكلفة

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يعتبر الذباب من أكثر الحشرات التي تسبب الإزعاج بشكل كبير للكثير من الناس، وينتشر الذباب في المنزل مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وقد يتجنب الكثير من الناس استخدام المبيدات الحشرية والتي قد تسبب الكثير من الأضرار الصحية عند استنشاقها، لذلك الآن جئنا لكم بطريقة عمل مصيدة الذباب في المنزل بخطوات بسيطة وبدون أي أضرار وقد تساعد بشكل فعال في التخلص من الذباب المتواجد في المنزل.
طريقة عمل مصيدة الذباب في المنزل
باستخدام بعض المواد المتواجدة بالفعل في المنزل يمكنكم الآن القيام بعمل مصيدة الذباب بكل سهولة والتي تساعد في التخلص من الذباب المتواجد في المنزل بشكل كامل، وطريقة تجهيزها كالتالي:
المكونات
- زجاجة بلاستيك.
- كوب من الماء المغلي.
- ملعقة من الخميرة.
- خمس ملاعق سكر.
- سكينة.
- شريط لاصق.
طريقة التجهيز:
- يتم إحضار زجاجة كبيرة بلاستيك ٢ لتر.
- ثم يتم استخدام قلم ماركر أو جاف حسب المتواجد في المنزل.
- اقسمي الزجاجة من خلال استخدام القلم برسم خط طولي بالعرض في المنتصف.
- استخدمي بعد ذلك السكين في قطع الزجاج إلى قسمين من الرسمة التي تم رسمها.
- قومي بلف حواف الزجاجة إلى نصفين بشريط لاصق، وذلك لأنه يكون حاد وذلك للأمان.
- في الجزء الأسفل من الزجاجة أضيفي به خمس ملاعق من السكر البني.
- أضيفي كوب كبير من المياه المغلي أيضًا.
- قلبي المكونات حتى يذوب السكر.
- أضيفي إليه ملعقتين من الخميرة الفورية.
- وسوف يتم انبعاث ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتخمر المكونات، وهذا ما يجذب إليه الذباب.
- ضعي في النهاية الجزء الآخر من الزجاجة ولكن بوضع منعكس، ويتم تثبيت المصيدة بهذا الشكل بالشريط اللاصق.
- ويتم وضع المصيدة في مكان تجمع الذئاب أو على النافذة وذلك ليمنع دخول الذباب إلى المنزل.
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