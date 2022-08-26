خطوة بخطوة صنع مصيدة ذباب وحشرا رهيبة في المنزل بدون تكلفة

يعتبر الذباب من أكثر الحشرات التي تسبب الإزعاج بشكل كبير للكثير من الناس، وينتشر الذباب في المنزل مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وقد يتجنب الكثير من الناس استخدام المبيدات الحشرية والتي قد تسبب الكثير من الأضرار الصحية عند استنشاقها، لذلك الآن جئنا لكم بطريقة عمل مصيدة الذباب في المنزل بخطوات بسيطة وبدون أي أضرار وقد تساعد بشكل فعال في التخلص من الذباب المتواجد في المنزل.

طريقة عمل مصيدة الذباب في المنزل

باستخدام بعض المواد المتواجدة بالفعل في المنزل يمكنكم الآن القيام بعمل مصيدة الذباب بكل سهولة والتي تساعد في التخلص من الذباب المتواجد في المنزل بشكل كامل، وطريقة تجهيزها كالتالي:

المكونات

زجاجة بلاستيك.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة من الخميرة.

خمس ملاعق سكر.

سكينة.

شريط لاصق.

طريقة التجهيز: