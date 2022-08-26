شوف أقوى خصومات العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس

أقوى خصومات العثيم مول، في هذا الأسبوع قم بالحصول على جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أطفالك وجميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك كل ذلك بأقوى الخصومات، وتقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم كل تلك العروض بمناسبة العودة للمدارس كل ذلك تحت شعار العودة للمدارس بأقوى العروض في أسواق العثيم، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول الذكية ومنتجات البقالة والعديد من المنتجات الأخرى لأقوى الخصومات عند زيارة العثيم مول، وتكون العروض سارية من 24 أغسطس الموافق يوم الأربعاء إلى 30 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

أقوى خصومات العثيم مول

قم بالحصول على شنطة بيوسي ترولي منوع فقط بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 160 ريال للحبة.

كما يمكنك الحصول على شنطة مدرسية لولو كاتي ترولي 25 × 1 بسعر 120 ريال سعودي بدلا من 170 ريال سعودي للطقم.

اشتري أيضا شنطة مدرسية بلو ويف ظهر فقط بسعر 29 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي للحبة.

احصل على شنطة مدرسية ترولي روكو منوع فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 124.95 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء شنطة مدرسية والا دي ظهر منوع فقط بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 45 ريال للحبة.

كما يمكنك شراء شنطة مدرسية بناتي ترولي منوع فقط بسعر 50 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي للحبة.

أسواق عبد الله العثيم

يمكنك الحصول على شاشات امبيكس ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 400 ريال سعودي حبة واحدة لكل عميل.

كما يمكنك الحصول على شاشات امبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة 1699 ريال سعودي للحبة.

اشتري شاشة السوبر جنرال ال اي دي 55 بوصة فقط بسعر 1349 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء شاشة امبيكس سمارت 50 بوصة فقط بسعر 1249 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس