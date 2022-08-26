شوف عروض العثيم تنفرد بأقوى عروض العودة للمدارس على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم تنفرد بأقوى العروض والخصومات المميزة على مختلف المنتجات المهمة واللازمة. حيث تقدم متاجر العثيم أقوى العروض بمناسبة عودة المدارس على أفضل السلع الغذائية والمقاضي بتخفيضات هائلة. ومن خلال مجلة العثيم المميزة تقدم أفضل الأسعار على المقاضي كاللحوم والدواجن والأرز والزيت والمنتجات الجاهزة تحت شعار أقوى العروض من العثيم لا تفوت العرض. عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض العودة للمدارس على الهواتف الذكية بخصومات عملاقة متوفر لابتوب لينوفو سيلرون، يعمل بنظام التشغيل ويبندوز 10، ويحتوي على شاشة مقاسها 15.6 بوصة. كما أنه مزود بقرص تخزين سعته 1 تيرا بايت، بينما سعة الرامات 4 جيجا بايت رام. فقط بسعر 1299 ريال سعودي. كما تتوفر أجهزة اللابتوب في فروع الشفاء، طريق الملك، الربوة، السويدي، خريص والإحساء، والدمام. متوفر جوال سامسونج أي 03 اس بشبكة 4G من الجيل الرابع، بشاشة حجمها 6.5 بوصة. كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد، وبطارية سعتها 5000 أمبير ،ورام بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية عتها 32 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات الخلفية الثلاث دقة كلاً منهم 2+2+13 جيجا بايت. فقط بسعر 499 ريال سعودي. تخفيضات العثيم المذهلة على الأجهزة الكهربائية اشتري محضر طعام مولينكس، سعته 2.4 لتر، فقط بسعر 199 ريال سعودي.

متوفر خلاط كينوود مع مطحنة + جك، للحبة بسعر 199 ريال سعودي.

اشتري صانع الساندوتش والوافل والسمبوسة وشواية ماركة اي تي سي، للحبة بسعر 79 ريال سعودي. ALOthaim Mall Offers القوية على الأجهزة المنزلية احصل على طقم قدور تروست 10 قطع، للطقم بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

متوفر قدر ضغط السيف المنيوم، متوفر سعة 9 لتر بسعر 130 ريال. بينما سعة 11 لتر، بسعر 155 ريال سعودي.

طاولة كوي رويال فورد، بمقاس 144 سم، للحبة بسعر 110 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم تنفرد بأقوى عروض العودة للمدارس على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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