نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده أقوى عروض موسم هايبر بنده المميز على السلع الغذائية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عروض بنده المذهلة توفر مجموعة كبيرة من العروض المميزة بمناسبة موسم بنده على مختلف السلع الغذائية. حيث أن موسم بنده وهايبر بنده لا يتكرر كثيراً ومن المميز أن عروضه مميزة بل أكثر من مميزة حيث تحتوي على كل شئ تحتاج إليه. ولذلك حرصاً من عليك عزيزي العميل نقدم لكم مجلة هايبر بنده تحت شعار موسم بنده بأقوى العروض على السلع الغذائية الهامة وغيرها الكثير من المنتجات المميزة وكذلك مختلف الأجهزة لا تفوت العرض. عروض بنده تقدم أقوى عروض موسم بنده على السلع الغذائية بخصومات مذهلة حصري للأعضاء مياه بيرين وزن 40*330 مل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي. عرض خاص عبوة ترويجية من بنده للعملاء المميزين شبيهة جبنة كريم قابلة للدهن المراعي، وزن 2 *500 جم، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي. تخفيضات وعروض بنده المذهلة على اللحوم والدواجن متوفر مفروم بقري برازيلي، سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي، وللأعضاء بسعر 22.95 ريال.

اشتري كيلو من إسكالوب بقري برازيلي، للكيلو بسعر 38.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

دجاج مفروم التنمية، وزن 450 جم، للحبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي. أناناس هونيلغو،للحبة بسعر 6.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي. Hyper Panda Offers التوفير على الجبن والمعجنات متوفر جبنة رومي تشيزا لاند، للكيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من مرتديلا بقري سادة أو بالزيتون أو بالفلفل حلواني أخوان، للكيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال سعودي. جبنة فيتا غنم فالبريسو، سعر الكيلو 62.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال سعودي.

زيتون أسود أو أخضر كوبوليفا، للكيلو بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي. كرواسون فرنسي طازج بالجبنة، 90 جم * 5 حبات، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 77.95 ريال سعودي. كما متوفر بطعم الشيكولاتة وبالزعتر وعادي.

اشتري تورتيلا الأمراء، للحبة بسعر 5.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال سعودي. هايبر بنده أحدث تخفيضات الموسم على المكسرات والتوابل كيلو لوز أبيض أنصاف، للكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

فلفل أسود حبوب سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده أقوى عروض موسم هايبر بنده المميز على السلع الغذائية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده أقوى عروض موسم هايبر بنده المميز على السلع الغذائية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.