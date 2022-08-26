شوف عروض العثيم السعودية اليوم تصل إلى 80% في جميع الفروع

عروض العثيم اليوم والتي توافق والتي تضم أحدث المنتجات المنتشرة في كافة المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، تقدم أسواق العثيم عروض أسبوعية،حيث تقدم الكثير من العروض منها عروض ركن العثيم و عروض اكتساب و عروض الطازج وعروض كيلو عليك وكيلو علينا، وهي من أكبر السلاسل التجارية في المملكة العربية السعودية، والتي تنتشر بشكل كبير في المناطق المزدحمة وخصوصا في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

عروض العثيم السعودية

اقوي عروض لهذا الأسبوع بمناسبة عودة المدارس هذه العروض التالية:

شكولاته داريت كاكاو بالبندق 350جم ب 7.50 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال سعودي.

معمول فيكتو شكولاته 300 جم+50 جم ب 7.95 ريال سعودي.

خلطه زدني بيتزا نيويورك الايطاليه 500 جم ب 6.95 ريال سعودي للحبه.

خليط بسبوسة زدني الأصلية 500 جم 6.95 ريال سعودي.

كاكاو هالي بودرة 5 12جم 6.50ب ريال سعودي بدلا من11.50 ريال سعودي.

حلو بقر هالى 200جم ب2.95 ريال سعودي بدلا من 6.50 ريال سعودي.

حمص هالي حب زجاج 314 جم ب 2.50 ريال سعودي بدلا من 4.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

توجد العديد من العروض والخصومات المميزة الموجودة على كل منتجات السنبلة وكان من هذه العروض: