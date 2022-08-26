شوف عروض اكسترا اون لاين extra للإلكترونيات بالتقسيط حتى 60 الف ريال

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين للإلكترونيات متاحة الآن لكل العملاء في السعودية لمدة محدودة، والتي تضم مختلف أنواع الأجهزة، كما يقدم المتجر تسهيلات عديدة مثل خدمة تقسيط اكسترا extra حتى مبلغ 60 الف ريال، هذا بجانب التخفيضات المقدمة في الكتالوج الجديد، والذي احتوى على أقوى مهرجان للخصومات بتخفيضات حصرية حتى 40% و 35% و 10%.

عروض اكسترا اون لاين extra للإلكترونيات بالتقسيط حتى 60 الف ريال

نقدم لكم في فقراتنا التالية أجدد تخفيضات إكستر السعودية على اسعار الإلكترونيات والدفع بالتقسيط بالتعاون مع تساهيل للتمويل، وتحتوي المعروضات المشمولة في الخصومات على أجهزة الكمبيوتر وملحقاته، واللابتوب، وأجهزة المنزل الذكي، والأسعار في الكتالوج متاحة حتى يوم 10 سيبتمبر 2022.

عروض اكسترا

تقدم اكسترا عروض التقسيط بأسعار مخفضة على ملحقات أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية مثل الماوث البلوتوث، ولوحة المفاتيح، كابلات الشحن ونقل البيانات، وألواح الكتابة الذكية، كما تضم المعروضات إصدارات من شركات رائدة في المجال مثل مايكروسوفت microsoft وابل وواكوم.

extra

يضم موقع اكسترا كل أنواع أجهزة المنزل الذكي من أجهزة الراوتر الواي فاي والمحمولة، ومنقي الهواء، ومع أجهزة محول الشبكة اللاسلكية، ومحول البلوتوث، وتجدون فيما يلي معروضات من هواوي huawei وتي بي لينك، وتيلو، ولينكسيس، بسعر يبدأ من 79 ريال سعودي، وبقسط شهري يبدأ من مبلغ 4 ريال سعودي.

اكسترا

بينما تقدم متاجر السعودية خصومات تجذب العملاء، نجد متجر أكسترا يقدم تخفيضات جبارة جذبت أكبر عدد ممكن من العملاء في المملكة العربية السعودية، حيث شملت التخفيضات أحهزة حديثة من اللاب توب المحمول من لينوفو lenovo اتش بي، والتي تختوي على مواصفات تقنية هي الأحدث على الإطلاق، من حيث القرص الصلب، وذاكرة الرام، ونوع الشاشة، ولوحة التحكم، والبطارية، ونقدم لكم المواصفات بالتفصيل في التالي.

عرضنها بهذا كل الخصومات الجديدة المعروضة ضمن تخفيضات اكسترا السعودية على اللاب توب، وملحقات الكمبيوتر، وأجهزة المنزل الذكي، وهي متاحة بعرض الدفع بالتقسيط حتى مبلغ 60 الف ريال سعودي، ولمعرفة المزيد من الخصومات يمكنكم متابعتنا ليصلكم منا كل جديد في عالم الأسعار بالسعودية.