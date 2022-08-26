طلب مساعده مالية اماراتية تصل ل 90 الف درهم للوافدين والمقيمين بشروط ميسره بدون استرداد

مساعده مالية اماراتية هي الأكثر بحثا على موقع البحث العالمي جوجل، وهي مساعدات مقدمة للمحتاجين في دولة الإمارات، ولا تعتمد هذه المساعدات على تقديم مبالغ مالية فقط ولكنها تعتمد أيضا على تقديم مساعدات كثير مثل الملابس ومنتجات غذائية، وتقدم هذه المساعدات من الشيوخ والجمعيات الخيرية داخل الدولة، وإذا كنت في حاجة إلى مساعدة من الأماكن التي تقوم بتوفير هذه المساعدات، تعرف على هذه الأماكن من خلال هذا المقال:

جمعية الشارقة الخيرية

جمعية الشارقة الخيرية من الجمعيات الاماراتية التي توفر مساعدات مالية لجميع المحتاجين، واهم المعلومات المتعلقة بالجمعية كالتالي:

في عام 1989 تم إنشاء الشارقة الخيرية.

تم تأسيس جمعية الشارقة بهدف مساعدة المحتاجين، وحتى تكون ذا عون لهما.

وقد تأسست الجمعية على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى.

تعمل الجمعية على زيادة وعي المواطنين.

تساعد الجمعية الفقراء وتدعم المحتاجين بنسبة كبيرة جدا.

تقدم الجمعية مساعدات كبيرة لعدد كبير من المسنين.

تضمن أيضا الجمعية تسهيل جميع الأوراق والخطوات للمستحقين.

توفر أيضا مساعدات مالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

مقر الجمعية في شارع الشيخ راشد بن صقر القاسمي الشارقة.

يمكنكم التواصل على رقم الهاتف الخاص بالجمعية عن طريق الرقم 80014.

جمعية الفجيرة الخيرية

هي جمعية خيرية تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين داخل دولة الإمارات، وتقدم عدد من المشاريع ومنها:

تقدم جمعية الفجيرة عدد من الأعمال الخيرية.

تقدم ايضا الجمعية مشاريع تنموية.

تساهم أيضا الجمعية في أعمال الصحة للمحتاجين.

كما تقدم الجمعية مشاريع تعليمية.

ويمكن التواصل مع الجمعية من خلال هذا الرقم 7640330.

شروط الحصول على مساعدات مالية

تقدم الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات عدد من المساعدات المالية، ولكن هناك شروط يجب أن تتوافر في المتقدم منها:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الإماراتية.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة، وأن تكون سارية.

رب الأسرة هو من يستطيع تقديم طلب من أجل الحصول على المساعدة.