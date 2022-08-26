نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس العثيم ماركت تخفيضات نهاية أغسطس على الشاشات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس العثيم ماركت تخفيضات نهاية شهر أغسطس على الشاشات والأجهزة، تتوفر شنطة مدرسية روكو منوع 17 بسعر 50 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 23%، تتوفر شنطة مدرسية بي سي منوع بسعر 95 ريال بدلاً من 125 ريال خصم 24%، تتوفر شنطة مدرسية وادي ظهر منوع بسعر 35 ريال بدلاً من 45 ريال خصم 22% ضمن عروض العثيم ماركت خصومات نهاية شهر أغسطس.

عروض العودة للمدارس العثيم ماركت

يتوفر قلم رصاص مثلث لوتس عدد 12 حبة بسعر خاص 6 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت طقم أدوات مدرسية كاملة 2 سعر خاص للعبوة 12 ريال، يتوفر قلم رصاص لوتس عدد 12 حبة بسعر خاص 3.5 ريال، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس صانع ساندويتش اي تي سي بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، يتوفر ترمس هوم واي سعة 1 لتر بسعر 24 ريال بدلا من 34 ريال خصم 30%.

تصفيات نهاية أغسطس على الشاشات والأجهزة

يتوفر طقم قدور كاسات بونيتا عدد 8 قطع بسعر 240 ريال بدلاً من 435 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أدوات المطيخ قدر ضغط كيتسنجر سعة 15 لتر بسعر 120 ريال بدلاً من 165 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس سعة 18 لتر بسعر 145 ريال بدلاً من 195 ريال خصم 26%، يتوفر قدر كاسا بونيتا 26 سم بسعر 60 ريال بدلاً من 90 ريال خصم 33%، يتوفر 28 سم بسعر 65 ريال بدلاً من 95 ريال خصم 32%.

عروض الشاشات العثيم ماركت

تتوفر شاشة اوروال ال اي دي سمارت 50 بوصة الترا اتش دي يدعم تقنية 4 كي، ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت بسعر 1149 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس شاشة سوبر جنرال ال اي دي سمارت 50 بوصة يدعم تقنية 4 كي فل اتش دي بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%، تتوفر مكواة فيليبس جاف بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

يتوفر خلاط سوبر بي يدوي 102 بسعر 105 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 30%، يتوفر طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 130 ريال بدلا من 185 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت خلاط كليك أون يدوي 170 واط بسعر 65 ريال بدلاً من 85 ريال خصم 24%، يتوفر صانع طعام كينوود بسعر 224 ريال بدلا من 349 ريال خصم 36%، يتوفر ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 299 ريال خصم 16% ضمن عروض العثيم ماركت تصفيات نهاية شهر أغسطس.