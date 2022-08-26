شوف تنزيلات وخصومات ضخمة من العثيم هايبر ماركت

(العثيم منكم وفيكم) يقدم لحضراتكم عدة سلع ومنتجات مختلفة منها المحلي ومنها المستورد بأقل الأسعار وأعلى جودة في الأسواق، حيث لديهم سلع غذائية مختلفة، ومشروبات صيفية متنوعة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة، وغيرهم من منظفات، ومنتجات عناية شخصية، وكثير مم السلع الأخرى بكل الفروع، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات على أسعار: شراب راني مانجو، وتخفيض آخر منهم على سعر كيس قهوة الخير بالهيل، وخصم آخر منهم على سعر قهوة الخير لقمتي باشنفر، وعرض آخر منهم على سعر قشطة هلا قولدن، وتنزيل آخر منهم على سعر حليب الخير المجفف، وعرض مميز آخر على سعر بيرة الشعير الزجاجية من بيربيكان، وتنزيل على سعر حليب أبو قوس المبخر الأصلي، وتنزيل آخر منهم على سعر حليب أبو قوس البودرة، وعرض على سعر حليب أبو قوس الأقواس، ويوجد لديهم أيضاً شراب الربيع بالبرتقال.

تخفيضات مميزة من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد داخل فروع العثيم ماركت بالمملكة عدة خصومات خاصة على أسعار: شراب تانك بالبرتقال، وتخفيض آخر منهم على سعر المكسرات المشكلة الإكسترا من الباجة، وخصم آخر على سعر شيبس البطل بالكاتشب، وخصم آخر على سعر بسكويت الشاي من ديمة، وخصم آخر على سعر بسكويت ديمة من دايجستيف، وتنزيل آخر منهم على سعر شيبس ديمة فرفشة الحار بالليمون، وخصم آخر منهم على سعر معمول التمر من ديمة، وتنزيل آخر منهم على سعر ويفر رينجو شوكو بندق رول، وتخفيض آخر على سعر مسكرات الباحة المملحة وبدون ملح، وخصم آخر على سعر بسكويت الشاي من ديمة.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد عدة خصومات خاصة على أسعار: بسكويت أوريو، وتنزيل آخر على سعر بسكويت ريتنز مالح، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة كادبوري فليك، وتنزيل آخر على سعر كيك الشكولاتة من جالكسي، وتنزيل آخر منهم على سعر شكولاتة باونتي وتويكس، وغيرهم من خصومات أخرى.