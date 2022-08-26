نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المكيفات والثلاجات والشاشات الذكية اكسترا الكبرى خصومات نهاية شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المكيفات والثلاجات والشاشات الذكية اكسترا الكبرى خصومات نهاية شهر أغسطس، نقدم لكم اليوم مجموعة من العروض الخاصة بالجمعة الأخيرة من شهر أغسطس، حيث يتوفر توشيبا ثلاجة انفرتر سعة 21.5 قدم باللون الفضي بسعر 4199 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض المكيفات والشاشات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن خصومات نهاية شهر أغسطس جنرال مكيف جداري 19600 وحدة بارد بسعر 4329 ريال بدلاً من 5409 ريال خصم 20%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 207 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال، يتوفر ضمن عرض خاص كلاسيك مكيف جداري 23000 وحدة بارد بسعر 5199 ريال، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 249 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال.

عروض الثلاجات اكسترا الكبرى

يتوفر دايو ثلاجة سعة 17 قدم انفرتر 50/60 هيرتز باللون الأبيض بسعر 2799 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 43%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض نهاية شهر أغسطس ال جي ثلاجة سعة 14 قدم انفرتر باللون الفضي بسعر 3199 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 41%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر إلكترولكس كاوية بخار بقوة 2400 وات بسعر 219 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 11 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن العروض الخاصة بالجمعة الأخيرة من شهر أغسطس ستيم ون مكواة بخار عمودية بقوة 1900 وات سعة 1 لتر باللون الأسود بسعر 839 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 20%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 41 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى الجمعة الأخيرة من أغسطس

يتوفر فرن كهربائي داخلي ويرلبول سعة 84 لتر إنوكس بحجم 90 سم بسعر 5849 ريال بدلاً من 6209 ريال خصم 6%، العروض الخاصة بالجمعة الأخيرة من شهر أغسطس مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 280 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى ميديا فرن كهربائي جداري بحجم 60 سم ستيل بسعر 1299 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 19%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 58 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 2899 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 31%، ضمن عروض الشاشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 139 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 5199 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 13%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 249 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.