شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الدجاج واللحوم بخصم 40٪ من لولو

تنزيلات خاصة داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية في فروعه بمعظم المدن السعودية، وخصومات أخرى منهم على أسعار لولو أونلاين Online، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market خلال هذا الأسبوع بداية من اليوم 26 أغسطس وحتى نفاذ الكميات، فتابعونا…

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية Lulu

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت اليوم 26 أغسطس بجميع الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر حليب البودرة من نيدو، وتخفيض آخر منهم على سعر حبوب الشكولاتة من نسكويك، وتنزيل آخر على سعر أصابع الشكولاتة من كيت كات، وخصومات أخرى منهم على أسعار شكولاتة كيت كات ميني، وعرض آخر على سعر أصابع نستلة من كت كات، وخصم آخر على سعر كونتر كورن فليكس من نستله، وخصم خاص حبوب الشكولاتة من نستلة، كما بالفروع خصومات أخرى على باقي منتجات نستله.

عروض لولو السعودية على أسعار منتجات مختلفة

توجد عدة خصومات حصرية اليوم بفروع لولو السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر عجينة البف بستري من السنبلة، وتنزيل آخر منهم على سعر الخضروات المجمدة من السنبلة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بوب كورن وناجت الدجاج من السنبلة، وتخفيض آخر منهم على سعر فيليه سمك السلمون من السنبلة، وتخفيض آخر منهم على سعر بامية السنبلة، وصدور الدجاج الطرية من السنبلة، بالإضافة إلى عروضهم على نقانق الدجاج المدخنة من السنبلة، وبراتا السنبلة، وغيرهم من خصومات أخرى برجر اللحم البقري الجامبو.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد مجموعة خاصة من الخصومات اليوم على أسعار: الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر الحبنة الكريمية والشيجر من المراعي Al marai، وتنزيل آخر منهم على سعر عصير المراعي Al marai، وتنزيل آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة المراعي، وتنزيل حصري آخر على سعر نقانق الدجاج من دو deux، وتخفيض آخر على سعر فراولة داري ومونتانا المجمدة، وتخفيض آخر على سعر ملوخية داري ومونتانا.