شوف موسم عروض بنده سعودية العروض لكل ما يشتهر به هايبر بنده خصومات حتى نفاذ الكمية

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موسم عروض بنده السعودية، نشرت مجموعة هايبر بنده مجلة عروض جديدة تشمل تخفيضات كبرى مع جوائز كبرى تصل إلى مليون ريال لعملاء هايبر بنده السعودية، العروض سارية حتى نفاذ الكمية فلا تتردد في الحصول على كل ما يلزمك من منتجات مع خصومات كبيرة، والاشتراك في مسابقة المليون ريال، كما أن مجلة بنده تنشر عروض على منتجات الغذائية واللحوم المجمدة والدواجن وغيرها من العروض على كل ما يشتهر به بنده ماركت، ومفاجآت مع العرض الذهبي من بنده السعودية. موسم عروض بنده السعودية العرض الذهبي من بنده على منتجات الأكثر مبيعا من عرض ذهبي على حليب الصافي كامل الدسم طويل الأجل كرتونة تحتوي على 12 عبوة حليب وزن العبوة لتر واحد، حليب الصافي بالعرض بسعر 52.95 ريال سعودي. كما تحتوي مجلة بنده على منتجات الدواجن باقوى للعروض على عبوة دجاج بدون احساس من شركة ساديا بالعرض الذهبي تحتوي الكرتونة على عدد 10 قطع دجاج وزن كيلو و 100 جرام، تباع بسعر 177.20 ريال سعودي، أو يتوفر أيضا عبوة صغيرة تحتوي على عدد 2 دجاج ساديا وزن 1100 جرام تأتي العبوة بسعر 35.50 ريال سعودي. العرض الذهبي يتضمن أيضاً عروض في موسم بنده على المنتج المفضل من مناديل ناعمة من نورس عبوة تحتوي على 10 قطع من المناديل الورقية الناعمة سعر الحبة 20 ريال سعودي. موسم عروض بنده على الدواجن واللحوم يتوفر في العروض سيقان دجاج من شركة التنمية بوزن 450 جرام سعر العبوة 8.90 ريال سعودي طازجة. وأما عن عروض اللحوم يتوفر لدى بنده عجل ربع خلفي بخصم كبير بسعر 54.95 ريال سعودي، لحم مفروم بقري ناعم برازيلي مستورد سعر الكيلو 25 ريال سعودي. لحم رستو بقري نوعه برازيلي بقسم اللحوم المستوردة تناسب الشوي أو صنع كباب حلة متواجد لدى بنده بسعر 37.95 ريال سعودي، لحم اسكالوب بقري مستورد برازيلي بسعر 38 ريال سعودي. كما يوجد عروض على البرجر والنفانق والكفتة البقري، فبرجر برازيلي بقري وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي، كفتة بقري برازيلي مستوردة وزن كيلو مناسبة جدا للشوي بسعر 23 ريال سعودي، نقانق السندوتشات اللذيذة مستوردة لدى هايبر بنده السعوديه بسعر 25.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة موسم عروض بنده سعودية العروض لكل ما يشتهر به هايبر بنده خصومات حتى نفاذ الكمية - ثقفني

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