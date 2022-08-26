شوف أسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية

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عمر شويل - جدة أسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية من أبرز الأشياء التي يبحث عنها محبى ماك، مطاعم ماكدونالدز العالمية كما تعودنا دائمًا على أجود الأطعمة اللذيذة بأسعار تنافسية مميزة. كما أنه يقدم عروضًا مميزة يوميًا على الصفحة الرسمية للمطعم على موقع التواصل الاجتماعي توتير إلى جانب هدايا ومسابقات وجبات الأطفال اللذيذة وسوف نتعرف في السطور المقبلة على وجبات ماك الجديدة.

أسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية

يقدم ماك السعودية عددًا من الوجبات الجديدة على النحو الآتي:

ماك راب تشيكن وسط: بسعر 17.5 ريال.

17.5 ريال. وجبة 9 ناجت وسط: بسعر 26 ريال.

بسعر 26 ريال. ماك عربي وسط : بسعر 27 ريال.

: بسعر 27 ريال. بيري بيري دجاج حجم وسط : السعر 19 ريال.

: السعر 19 ريال. ماك راب تشيكن سبايسي وسط : بسعر 18 ريال.

: بسعر 18 ريال. دبل تشيز : بسعر 10 ريال.

: بسعر 10 ريال. تشيكن ماكدونالد بايتس: بسعر 9 ريال.

بسعر 9 ريال. ليتل تيستي تشيكن : بسعر 18 ريال.

: بسعر 18 ريال. مثلجات ماكدونالدز فلور بنكهة الفراولة: بسعر 11.5 ريال.

بسعر 11.5 ريال. آيس كريم ماك فلوري بالشوكولاتة: بسعر 11.5 ريال.

بسعر 11.5 ريال. حلوى بنكهة الشوكولاتة السوداء: بسعر 11.5 ريال

بسعر 11.5 ريال حلى ماك رويال وسط: السعر 11.5 ريال.

كيف أحصل على عروض ماك الجديدة في السعودية

يمكن الحصول على العروض الخاصة بوجبات ماك الجديدة من خلال الصفحة الرسمية للموقع على توتير، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع ماك.

أعلى القائمة أنقر على أيقونة الأكثر رواجًا.

ثم يظهر أمامك قائمة بالعروض الجديدة المتاحة من قِبَل المطعم.

ومن ثم النقر على العرض المتاح للاطلاع على تفاصيله وسعره.

ثم انقر على العرض بالضغط على أيقونة “اطلبه الآن”.

أسعار منيو ماك السعودية الجديدة

ماك هو ضمن سلسلة ماكدونالدز العالمية التي تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي. وتوسعت بشكل كبير لتشمل كل العالم ومن ضمنها العالم العربي، وبالأخص في المملكة يوجد مجموعة من الفروع في عدد من مناطق المملكة، ويقدم المطعم عروضًا مميزة يوميًا وأيضًا يضيف لقائمة الطعام بشكل دوري وجبات جديدة مميزة تمتاز بالجودة العالية والأسعار المنافسة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول أسعار وجبات ماك الجديدة في السعودية وقدمنا معلومات عن الوجبات الجديدة والمنيو بالأسعار الجديدة. وكذلك طريقة الحصول على عروض ماك.