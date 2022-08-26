نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات الأسبوعية من العثيم مول في المقال التالي

يقدم العثيم مول أقوى العروض ،والخصومات ،والتخفيضات على السلع المختلفة ،والتنوعة حيث يتواجد في أسواق العثيم جميع الأدوات المدرسية ذات الأسعار المناسبة ،والمنافسة ،وتوفر أيضا أسواق العثيم مختلف العروض على المنتجات الغذائية حيث يمكنك شراء الفواكه ،والخضروات ،واللحوم الحمراء الطازجة ،والأسماك البحرية المتنوعة بأسعار خيالية ،وتخفيضات عالية ولم يقتصر العثيم مول على هذا فقط با وبإستطاعتك إقتناء الأجهزة الكهربائية ،والمعدات الإلكترونية المتنوعة كل هذا ،وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من العثيم مول. تخفيضات العثيم مول احصل على مربى حلواني فراولة جم بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 13.50 ريال سعودي.

إشتري حلاوة حلواني سادة 250 جم بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء شبيهة جبن المراعي كريم 2 في 500 جم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي. بإستطاعتك أيضا تبضع مكرونة الوفرة #27 400 جم بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 9.75 ريال سعودي.

تسوق شوكولاته نوتيلا برطمان 750 جم بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

إقتني شاى ربيع المذاق أصلي كيس 200 حبة بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي. عروض وخصومات العثيم إشتري طباخة أرز كيون 1.8 لتر بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فرن كيون كهربائي 45 لتر بسعر 314 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

إقتني أيضا قلاية السيف صحية سعة 9 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي. بإمكانك أيضا تبضع محضر قهوة نيكاى اسبريسو بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 389 ريال سعودي.

تسوق مكواة اوكارينا بخار بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

احصل على قطاعة بصل السيف سعة 0.5 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي. أحدث عروض العثيم مول إقتني محضر طعام مولينكس سعة 2.4 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي.

احصل على ميكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء ميكرويف جيباس سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي. تسوق أيضا قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعوديز

كما بإستطاعتك تبضع قدر ضغط العربي اي تي سي سعة 10 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات الأسبوعية من العثيم مول - ثقفني

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