مسابقة الحلم السحب الجديد ساعات قليلة للفوز ومليونير جديد في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم السحب الجديد أغسطس 2022 ساعات قليلة للفوز بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي . لتصبح مليونيراً كل ما عليك الاشتراك في مسابقة الحلم عبر القنوات الرسمية التي أعلن عنها . الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا وهي اكثر من وسيلة سهلة وبسيطة لكي ما يتم الدخول علي السحب الجديد من مسابقة الحلم . كما أن الجائزة تلك المرة بالمبلغ المشار له وذلك بجانب أن هناك وسيلتين مختلفتين للدخول علي مرتين من سحب الحلم قيمة كل سحب . من الحلم 100 ألف دولار أمريكي وسوف نتعرف خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة علي الوسائل . التي يمكن من خلالها دخول مسابقة الحلم بجانب رقم مسابقة الحلم المرادف لكل بلد

مسابقة الحلم السحب الجديد أغسطس 2022

مسابقة الحلم السحب الجديد هذه المرة تختلف عن المرات السابقة حيث أن سحب الحلم السابق كانت تتنوع الجوائز به . كانت ما بين مبالغ مالية ورحلات إلي دول أوروبية مختلفة كما كان في بعض المرات من الحلم . يتمكن المشاركين من الفوز بمنزل الأحلام ويكون ذلك المنزل في أحدي الدول الأوروبية أيضاً . وكان يتم الإعلان عن الفائز في مسابقة الحلم عبر برنامج قناة MBC مع الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا في كل جائزة من تلك الجوائز المشار لها . كما أن الاشتراك في مسابقة الحلم هذه المرة قاصراً علي الفوز بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي وهذا مبلغ ليس بقليل . حيث أنه يحول حياة العديد من الأشخاص ليصبح مليونيراً وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” . سنتعرف علي كيف يتم دخول سحب الحلم عبر وسائل متعددة .

كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم السحب الجديد

مسابقة الحلم 2022 تتنوع الوسائل الخاصة بالدخول في السحب الجديد نتعرف علي أول وسيلة كالآتي :-

يجب أن يتم الدخول علي موقع مسابقة الحلم عبر الأنترنت . كما يجب علي الشخص الراغب في دخول الحلم بالصفحة الرئيسية أختيار قائمة الحلم . كذلك من الضروري تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتسابق . كما بعد الخطوة السابقة يجب أن يتم الضغط علي مربع “أشترك الآن” . يتم أتباع الخطوات الظاهرة علي موقع مسابقة الحلم لإتمام عملية الاشتراك بالحلم . أما عن وسيلة الاشتراك في الحلم عبر رقم مسابقة الحلم المرادف لكل دولة نتعرف عليه بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني”

رقم مسابقة الحلم للدخول في السحب الجديد

يتم إعلان الفائز في مسابقة الحلم بعد أن يتم الاشتراك بساعات قليلة من الآن عبر الهواتف التالية :-

يمكنك الفوز بالحلم عبر إرسال رسالة من داخل السعودية علي رقم 650444 .

كما الدخول في الحلم من داخل دولة البحرين يتم عن طريق رقم هاتف 94000 .

كذلك بجانب رقم الهاتف المخصص من داخل دولة الكويت 4141 .

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا برقم 1555 .

من دولة سوريا برقم 1555 . كما أن الحلم يمكن دخول سحبه الجديد من فلسطين عبر رقم 6144 .

من داخل دولة الإمارات مخصص رقم 6070 .

مسابقة الحلم 2022 الاشتراك به من دولة العراق 2266 .

كما يتاح دخول سحب الحلم من داخل جمهورية مصر العربية برقم 95450 .

من داخل جمهورية مصر العربية برقم 95450 . كذلك بجانب الأرقام المخصصة للاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة بالعالم 008821622775627 .

من أي دولة بالعالم 008821622775627 . رقم مسابقة الحلم الآخر من داخل أي دولة هو 0088216101092 .

الآخر من داخل أي دولة هو 0088216101092 . كما عبر تلك الهواتف السابقة يمكنك دخول الحلم الآن والفوز بمبلغ 150 ألف دولار ربما تكون أنت المليونير الجديد .

وفي حالة إعلان أسم الفائز في مسابقة الحلم سنوافيكم أن شاء الله بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” .

مسابقة الحلم السحب الجديد لشهر أغسطس 2022 باقي ساعات قليلة ويتم الإعلان عن أسم الفائز في مسابقة الحلم . وما زالت الفرصة قائمة للفوز في مسابقة الحلم لتصبح أنت المليونير كما وضحنا وسائل الاشتراك في الحلم عبر مقال اليوم “بموقع ثقفني” . وكما وضحنا خلال سطور المقال الجديد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” كيف يتم الاشتراك في مسابقة الحلم . سواء عبر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم أو عن طريق الرقم المرادف لكل دولة علي حدا . وفي حالة عدم وجود رقم مسابقة الحلم الخاص ببلدك في مقال “موقع ثقفني” قم بالاشتراك في الحلم عبر الرقم المخصص لأي دولة علي مستوي العالم .