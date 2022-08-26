شوف عروض بنده على دجاج بنده بخصم 35٪ من مجله بنده الأسبوعية Panda

نقدم لكم عملاء بنده الكرام أقوى عروض بنده على دجاج بنده بخصم 35٪ من مجله بنده الأسبوعية Panda ومن موقع بندة حتى نفاذ الكميات في فروع بندة المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يعد ماركت بندة Panda market من أهم وأكبر وأكثر الماركتات التي تقدم عروض حصرية بشكل مستمر، وهذا من يوم 26 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر بجميع الفروع….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

توفر مجموعة بندة السعودية Panda Ksa عدة خصومات حصرية على أسعار كثير من السلع، وتشمل: خصم خاص على سعر كباب الدجاج التركي من الكبير، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار شرائح الدجاج الشهية من الكبير، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار برجر اللحم البقري من طيبات الإمارات بحجم كيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار برجر الدجاج النغلف بالخبز من الكبير، ودجاج تكا التندوري من الكبير، وخصومات أخرى على أسعار فراولة الكبير، وعلى سعر أصابع الجبنة الموتزاريلا من الكبير.

تنزيلات وخصومات خاصة اليوم داخل فروع بندة

تتوفر داخل فروع بندة ماركت Panda market عدة خصومات حصرية متنوعة على أسعار كثير من السلع المختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر الدجاج البروستيد زينجر الفيليه من ساديا Sadia، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار البرجر البقري من ساديا أنجوس، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ناجت الدجاج من ساديا، والدجاج المجمد من ساديا، والعديد من الخصومات الأخرى على أسعار مكعبات وصدور وفيليه الدجاج من ساديا، وخصومات أخرى على أسعار أفخاد الدجاج الرفيعة والغليظة من ساديا Sadia، وعروض على أسعار صدور دجاج ساديا.

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية Panda

تتوفر أيضاً بداخل فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الحليب المركز من المراعي، والحليب المكثف المحلى من رويال شيف، بالإضافة إلى عروض بندة على أسعار مربى العليق بوني مامان،. تنزيلات خاصة مميزة على أسعار مربى الفواكه الفرنسية والتوت من بون مامان، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الحليب المكثف المحلى من ماليزيانا.