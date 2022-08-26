حتى لا تتعرض للخدش.. طريقة آمنة لتنظيف شاشات التلفزيون البلازما

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عمر شويل - جدة حتى لا تتعرض للخدش.. طريقة آمنة لتنظيف شاشة تلفزيون بلازما هي أفضل ما يساهم في إطالة عمر الشاشة لدى المستخدم. حيث أن شاشات البلازما أصبحت شائعة الانتشار بشكل كبير، وتسيطر على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والتقنية في مختلف الأماكن. وتجدر الإشارة إلى أن ميزاتها التقنية المتطورة وخصائصها الفريدة متعددة، إلا أنها سهلة التعرض للعطب عبر أجزائها الفيزيائية.

طريقة تنظيف شاشات البلازما

ومما لا شك فيه أن عملية التنظيف الخاطئ تلعب دورًا أساسيًا في إلحاق الأذى والضرر بشاشة التلفزيون من نوع البلازما.

وهذا لا يعني أن نمتنع عن تنظيف الشاشة أو نتجنب إزالة الغبار عنها، وإنما يجب إتقان طريقة سليمة للقيام بهذه المهمة.

وعليه يجب استخدام نوع معين من القماش لتنظيف القسم الأمامي المسطح من الشاشة، والذي يعد من أسرع الأجسام تعرضًا للضرر.

علاوة على الالتزام بتحريك فوطة التنظيف وفق حركات هادئة بسيطة باتجاه واحد يبدأ من اليمين نحو اليسار أو بالعكس فقط.

ومن الجدير بالذكر أن الحركات السريعة خلال التنظيف من طرق التنظيف الضارة.

ولا بد من التأكيد على أن تطبيق سائل تنظيف الزجاج يجب أن يكون على فوطة التنظيف لا على الشاشة مباشرة.

بالإضافة إلى ضرورة استخدام كمية بسيطة من السائل فقط وذلك لدرء خطر إتلاف شاشة البلاونا خاصتك

المواد التي يمكن استخدامها في تنظيف شاشة التلفزيون البلازما

وتماشيًا مع ما تم ذكره يجب حصر استخدام فوط التنظيف على المصنوعة من نسج المايكروفايبر بشكل رئيسي.

كما يمكن استخدام القماش القطني فائق النعومة من أجل إزالة غبار شاشة البلازما.

ولا يفوتنا التنويه إلى أن مناديل تنظيف عدسات النظارات صالحة للاستخدام في مجال تنظيف شاشات البلازما.

أما بالنسبة للسوائل الصالحة للاستخدام في التنظيف، فيمكن الاعتماد على منظف الزجاج المنزلي ولكن بكميات صغيرة فقط وبشكل غير مباشر.

كما توصي الجهات المصنعة عادة بتجنب استعمال سائل أثناء تنظيف الشاشة، بل اعتماد التنظيف الجاف دون أي نوع من المنظفات.

ومن زاوية أخرى يمكن التأكيد على أن الماء أو الكحول تسبب ضررًا واضحًا لشاشة البلازما .