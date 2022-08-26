إن الأمهات يهتمون بكل معايير السلامة لأطفالهم، ولا سيما في الألعاب التي يقومون باستخدامها، وسلايم هو من الألعاب التي تعد محببة كثيراً لجميع الأطفال، يقومون بتشكيلها وعمل مجسمات كثيرة، ولكن السلايم المصنع بالخارج به مركبات كيميائية وفي تلك الحالة يكون مسبب للأخطار على الأطفال وبشرتهم وجهازهم التنفسي، ولذلك فإننا سنقدم لكم الآن كيف تصنع سلايم بالماء والسكر.

كيف تصنع سلايم بالماء و السكر

يستخدم الماء والسكر كمكونات عمل سلايم وهي طريقة آمنة ومحببة لكافة الأطفال لن تشكل عليهم أي إخطار، وإن بلع طفل جزءً منها سيكون أيضاً في أمان، إذ أن الماء والسكر مكونات تستخدم بشكل يومي في كثير من الأشياء التي يتناولها الأطفال، وإليكم مكونات السلايم الماء والسكر وطريقة تحضيره وهي كالآتي:

مكونات سلايم الماء والسكر

أولاً ثلاث ملاعق سكر صغيرة ويكون أبيض وناعم.

ثلاث ملاعق مياه صغيرة.

أربع ملاعق ماء مثلج كبيرة.

طريقة تحضير سلايم الماء والسكر

بوعاء كبير يوضع السكر مع الماء ويقلب بشكل جيد.

يدخل الإناء للميكرويف ويترك خمس دقائق بداخله

يخرج الوعاء وتقلب المكونات إلى أن تبرد.

تضع الماء المثلج للسلايم وتحركه باستمرار وستلاحظ بأن الماء البارد لن يكون مندمجاً مع كافة أجزاء المكونات.

ترفع السلايم من داخل المياه الباردة وتعجنه بأصابعك جيداً إلى أن يصبح قوامه ناعم ولين.

عند اللعب بالسلايم ستلاحظ بأن سلايم يذوب مع الوقت فتقوم بوضعه داخل المياه مرة ثانية إلى أن يرجع قوامه أكثر تماسكاً.

طريقة السلايم الشفاف

أطفال كثيرين يفضلون استخدام السلايم شفاف يكون عديم اللون ويلائم جميع الأشكال الراغبين بها، وإليكم طريقة عمل ومكونات السلايم الشفاف وهي كالآتي:

مكونات السلايم الشفاف

أولاً ملعقتين كبيرتين صمغ لون شفاف تحصل عليه من أي مكتبة.

ثلاث ملاعق مياه كبيرة.

ملعقة بوركس تحصل عليه من أي محلات منظفات.

طريقة إعداد سلايم الشفاف

تصب كمية بوركس بإناء مناسب وتضع عليه الماء وتقلبه جيداً.

تضيف له الصمغ شفاف اللون وتستمر بالتقليب لدقائق.

تترك سلايم بالفريزر إلى أن تصبح كثافته أكثر وتضعه بعلبة نظيفة إلى أن يتم استخدامه.

لعبة السلايم

إن السلايم يعد لعبة منتشرة بين الأطفال يحبونها وينجذبون لألوانها وأشكالها المتنوعة، ولذلك الكثير من الأشخاص يفضلون أن يقوموا بعمل سلايم داخل المنزل بدلاً من شرائه من أي أماكن أخرى، لأن شرائها من الخارج لا يضمن لكم السلام أو الأمان إذ أن الألعاب الخارجية تحتوي على مواد كيميائية.