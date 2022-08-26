نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وصور ساندويتش البيك الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر وصور ساندويتش البيك الجديد 2022 من أبرز المواضيع التي تشغل رواد التواصل الاجتماعي خلال العطلة الصيفية، لا سيما وأن سلسلة مطاعم البيك واحدة من أهم أماكن تناول الطعام في المملكة العربية السعودية ولها العديد من الفروع. كما تجدر الإشارة إلى أن قوائم الأطعمة فيها متنوعة ترضي مختلف الأذواق، ويفضلها الشباب واليافعون بشكل أساسي.

كم سعر وجبة البيك ؟

ومن البديهي أن تكون مينيو المطعم على قدر كبير من التنوع، وتحمل لمسات فريدة كثيرة من مختلف البلدان والمطابخ العالمية.

ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن المينيو الجديدة لهذا الموسم تشمل الكثير من الوجبات السريعة والسندويشات الرائعة، مثل:

ساندويتش برجر فيليه الدجاج ذات النكهة المميزة، والمكونة من قطعة من فيليه لحم الدجاج الممزوجة مع المخللات وصلصة المطعم الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة الجديدة تنال استحسان مختلف الزبائن، ويمكن الحصول عليها بالطعم الحار للبابريكا والفلفل الأحمر.

أما من الناحية المالية فيبلغ سعر الوجبة4 ريال سعودي، بينما يصبح الثمن 9 ريال إذا تم إرفاقها بوجبة بطاطا مقلية.

كما يتوافر سندويتش فيليه السمك الشهي، والذي يتألف من قطعة فيليه سمك مقلية مع صلصة مميزة وشرائح خيار مخلل.

وفي هذا الصدد فإن سعر وجبة مخصصة لشخص واحد هو 6 ريال، ويصبح 11 ريالًا سعوديًا مع عبوة مشروبات الغازية.

ساندويتش البيك الجديد

وجدير بالذكر أن ساندويتش البيك الجديد 2022 واحد من أقوى الوصفات التي يمتاز بها المطعم الشهير.

وقد كانت السبب المباشر خلف اكتسابه شهرة واسعة داخل مدن المملكة العربية السعودية كافة.

حيث أنها مؤلفة من قطعة لحم دجاج مقلية مع مجموعة من التوابل والصلصات الرائعة، ويتم تحضيرها مع سلطة الملفوف المغذية.

كما تتوافر عدة نكهات مختلفة لسندويتش بيج البيك الشهية، مثل نكهة الفلفل الحار، الليمون والفلفل، بالإضافة إلى نكهة صوص الباربيكيو.

أما من ناحية أخرى فإن سعر هذه الوجبة هو 11.5 ريالًا سعوديًا للشخص الواحد، السعر الذي يعد منافسًا بامتياز.

علاوة على الحصول على مشروبك الغازي المفضل أو أحد العصائر الطبيعية التي يرغب بها الزبون مع الوجبة بسعر مغري أيضًا.