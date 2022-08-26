شوف العودة للدراسة.. عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022 أقوي العروض المختلفة بتخفيضات وخصومات هائلة اغتنم الفرصة

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إلى كل عملاء أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية نقدم آخر عروض العثيم الأسبوعية ليوم الجمعه الموافق 26 من شهر اغسطس 2022م حيث تقدم ماركت العثيم الكثير من العروض المميزة وتقوم بتقديم كل المنتجات التي يحتاج إليها العميل من المنتجات الغذائية والهواتف المحمولة وكذلك كل الأجهزة الكهربائية المنزلية والتلفزيونات وغيرها وسنقوم بتقديم أفضل العروض التي تم تقديمها اليوم وذلك من خلال سطور مقالنا التالية. عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022 علبة شيكولاتة جواهر من شركة جلاكسي بوزن 900 جرام سعر العلبة وصل إلى 44.95 ريال سعودي بدلًا من 88.95 ريال سعودي.

أما سعر علبة شيكولاتة ماكنتوش كواليتي بوزن 850 جرام وصل إلى 49.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 105 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي من شركة الولية سعر الكيس وزن 10 كيلو جرام وصل إلى 64.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

كيس دجاج دو المجمد وزن 10 جرام سعره وصل من 201 ريال سعودي إلى سعر 173.95 ريال سعودي.

صابون أومو أوتو الأخضر بوزن 7 كيلو جرام للكيس الواحد سعره وصل إلى 56.95 ريال سعودي بدلًا من 80.95 ريال سعودي. عروض العثيم على المقبلات ومنتجات المطبخ قهوة برية العربي سعرها وصل إلى 46.95 ريال سعودي للكيلو جرام الواحد.

حب دوار الشمس سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 14.95 ريال سعودي.

مكسرات إكسترا منوّعة ومشكلة سعر الكيلو جرام وصل إلى 68.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام الواحد من السميد الخشن وصل إلى 4.95 ريال سعودي.

اللوز الني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل بعد الخصم إلى 33.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من الزبيب الأصفر سعره وصل إلى 13.95 ريال سعودي.

العدس الأحمر سعر كيلو جرام واحد منه وصل إلى حوالي 6.95 ريال سعودي.

أما سعر الكيلو جرام الواحد من الترمس الأسترالي وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

العنب الأبيض سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

علبة الخوخ السكري سعرها وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

سلة الخوخ الأحمر سعرها وصل بعد الخصم إلى 7.95 ريال سعودي.

ووصل سعر الكمثرى الروز ماري إلى 5.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العودة للدراسة.. عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022 أقوي العروض المختلفة بتخفيضات وخصومات هائلة اغتنم الفرصة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العودة للدراسة.. عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022 أقوي العروض المختلفة بتخفيضات وخصومات هائلة اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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