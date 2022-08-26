نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الان في مسابقة الحلم برقم الهاتف وأحصل على 150000 دولار بإرسال كلمة “حلم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث آلاف الأشخاص عن طرق للاشتراك في مسابقة الأحلام 2022 لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا أثرياء دون أي جهد. هذه المسابقة هي واحدة من أكبر المسابقات المالية حيث يمكنك أن تصبح مليونيرا بين عشية وضحاها إذا فزت، وسيتم الإعلان عن الفائز بمبلغ 150 ألف دولار على الهواء مباشرة في حلقة اليوم، ويتم اختيار اسمه بشكل عشوائي من بين الآلاف، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن اسمه على الهواء مباشرة والاتصال به من قبل مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى أغا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت الإدارة أن التسجيل في المسابقة مفتوح لأي شخص حتى ديسمبر المقبل، لذلك في أقل من خمس دقائق يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز بمبلغ وهمي من المال سيقلب حياتك رأسًا على عقب يمكن الحصول عليها، وللاشتراك في البرنامج الأكثر شهرة، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المقابل لبلدك.

يتم إرسال الأسئلة العامة.

أجب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة للتأهل للجائزة الكبرى.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط التي لابد من انطباقها على كافة المشاركين في مسابقة الحلم حتى يتمكنوا من الفوز فيها وهي تتمثل في الآتي:-

يجب أن يكون عمر المشاركين 18 عامًا أو أكثر.

بغض النظر عن الجنسية العربية، ليس من الضروري الإقامة في دولة عربية.

لا توجد علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين المشترك وأحد العاملين في البرنامج.

رقم مسابقة الحلم

توجد بعض الأرقام التي يمكنكم التواصل بها من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم، وحتى يتمكنوا من الدخول والفوز بالجائزة الخيالية التي وضعتها إدارة المسابقة لجميع المستابقين الذين ينطبق ضوابط المسابقة وهي كتالي:-

العراق: 2266

الأردن: زين: 94099

الكويت: زين: 4242

الإمارات العربية المتحدة: 5544

المغرب: 9669

اليمن: 2622

تونس: تونس للاتصالات: 85819

سوريا: السريانية: 1565

كيف تتم سحوبات مسابقة الحلم؟

سيتم تحديد الفائزين من خلال السحب العشوائي، وسيتم إدخال المشاركين الذين يرسلون رسالة واحدة على الأقل خلال فترة الرسم أو الذين يجمعون الفرص على التطبيق ويمكّنون المشاركة وفقًا لسياسات المسابقة رسميًا في السحب، والاستلام حسب القواعد، حيث أن المشاركون الذين حصلوا على 10 فرص يكررون رقمهم 10 مرات في السحب، والفائزون بـ 100 فرصة يكررون رقمهم 100 مرة في السحب على الجوائز، في حين أن مثل هذه المسابقات يبحث عنها الكثير من الاشخاص حول العالم حتى يتمكنوا من الفوز المباشر التي يأهلهم لأن يكونوا مليونيرات كما جاء في ضوابط الاشتراك في المسابقة.