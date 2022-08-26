نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو محتارة تسمى اية.. اسماء بنات حلوة وخفيفة وشقية ومميزة ومعانيها سيتعلق بها قلبك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتظار مولود جديد وفي الشهور الأخيرة للحمل يبدأ الآباء والأمهات في البحث عن اسم للمولود يكون مميزًا؛ وغالبًا ما تبحث الأمهات عن مجموعة من الأسماء الحديثة لتختار من بينهم؛ إلا أن الآباء يفضلون الأسماء الخفيفة فمن خلال سطور المقال نقدم لكم عدد من اسماء بنات حلوة وخفيفة حتى تكون سهلة النطق، لذلك عليك متابعتنا حتى النهاية لتختار من بينهم.

اسماء بنات حلوة وخفيفة

إن حيرة اختيار اسم للمولود ليس للأم فقط فغالبًا ما يحب الآباء اختيار اسمًا لابنتهم سهلًا وخفيفًا في النطق حتى لا يصعب على آحد مناداة الطفل به، كما يجب اختيار اسم له معنى مميز، من أهم هذه الأسماء ما يلي:

ربي: ومعناه الأرض العالية.

ومعناه الأرض العالية. رضوى: معناه الطاعة والمحبة.

معناه الطاعة والمحبة. ريهام: معناه المطر الخفيف.

معناه المطر الخفيف. ريناد: معناه شجر صغير ذو رائحة طيبة، كما أنه مشتق من كلمة رند ومعناه العود، كما يقال عنه أنه تراب من الجنة.

معناه شجر صغير ذو رائحة طيبة، كما أنه مشتق من كلمة رند ومعناه العود، كما يقال عنه أنه تراب من الجنة. ثمراء: معناه شجرة خيرة كثيرة الإثمار.

معناه شجرة خيرة كثيرة الإثمار. لؤلؤ: معناه شديد اللمعان.

معناه شديد اللمعان. زينب: معناه شجر له رائحة طيبة ومن صفات هذا الاسم أن صاحبته صادقة وخيرة.

معناه شجر له رائحة طيبة ومن صفات هذا الاسم أن صاحبته صادقة وخيرة. زاد: معناه الزيادة في الخيرات وفي كل شئ.

اسماء بنات من القران

غالبًا ما يحب الآباء والأمهات تسمية أسماء بناتهم بأسماء مذكورة في القرآن من أجل المباركة بهذه الأسماء، ومن أهمها ما يلي:

جنى: معناه ثمار وخيرات الجنة وعسلها.

معناه ثمار وخيرات الجنة وعسلها. سلسبيل: نهر من أنهار الجنة.

نهر من أنهار الجنة. دانية: معناها قريبة.

معناها قريبة. آلاء: معناه نعم من الله عز وجل.

معناه نعم من الله عز وجل. حور: معناه الحور العين في الجنة.

معناه الحور العين في الجنة. سدرة: والمقصود بها سدرة المنتهى.

والمقصود بها سدرة المنتهى. اسراء: معناه معروف للجميع أو الغنى عن التعريف.

معناه معروف للجميع أو الغنى عن التعريف. ترف: معناه الغنى في المعيشة.

معناه الغنى في المعيشة. أمجاد: معناه علو الشأن.

معناه علو الشأن. بنان: معناه أطراف الأصابع.

معناه أطراف الأصابع. نجوى: معناه طلب المساعدة أو المناجاة.

معناه طلب المساعدة أو المناجاة. سيماء: معناه الدليل والإشارة، وهذا الاسم تم ذكره في أحد آيات سورة الفتح.

في نهاية مقال اسماء بنات حلوة وخفيفة فقد قدمنا لكم بعض الأسماء التي لها معنى مناسب وخفيفة في النطق، كما أنها من الأسماء المحبوبة، وعرضنا بعض الأسماء الخفيفة التي ذكرت في القرآن ومعانيها.