من فينا لا يؤمن بالعين والحسد، حيث أنه تم ذكرها في القرآن الكريم، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} (سورة الفلق)، وليس ذلك فقد تم ذكرها في العديد من المواضع الأخرى، مثل قول الله تعالي: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا} (سورة النساء)، وقد وضع الله لنا الطرق التي تساعد المسلمين على التخلص من العين والحسد والحفاظ على نفسك، لذلك سنوضح لكم اعراض العين والحسد وكيف أحفظ نفسي من الحسد.

الفرق بين العين والحسد

هناك فرق بين كل من العين والحسد وسوف نتعرف على كل منهم:

الحسد أكثر من العين، لذلك دائما يقول العلماء أنه كل عائن حاسد، لكن ليس كل شخص حاسد عائن.

وقد نجد العديد من سور القرآن الكريم تم ذكر الاستعاذة من شر الحسد لأنها تتضمن العين في المعني وذلك يعتبر إعجاز القرآن الكريم.

قد تقع العين بالشر على من يحبه سواء كان أطفالاً أو مالاً أو غيره، بينما الحسد لا تضر إلا من يحب شخصاً ما.

العين ضرر أكثر بكثير من الحسد.

العين تكون على أمر قد شاهده الشخص، بينما الحسد قد يكون على أشد لم يراه الشخص.

أعراض العين والحسد

يمكن أن تكون المشكلة التي تظهر بسبب العين والحسد، وقد لا يوجد فرق كبير بين أعراض العين وأعراض الحسد، ولكن يمكن التمييز بينهما كالتالي:

حيث يكون أعراض الحسد تأتي في المال، والجسد، والأطفال، وما إلى ذلك.

عندما يكون الشخص مصاب بالحسد يشعر ببعض الأمراض النفسية، مثل آلام العظام، والتعب، وقلة النوم، والالتهابات.

كما أن الحسد يسبب في الفراق بين الأهل والزوجين وتباعد بينهم لدرجة الطلاق.

حيث يتساءل العديد عن كيف أحفظ نفسي من الحسد؟ وذلك يكون من خلال التحصين وقرأت الرقية الشرعية والأذكار الصباح والمساء بانتظام، والمداومة على قراءة القرآن والتقرب من الله عز وجل بالأعمال الصالحة في جميع الأوقات.