نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سمسم الجديد للأطفال على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سمسم الجديد للأطفال على نايل سات .. يتسائل العديد من الأمهات عن قناة سمسم وترددها الجديد وأشهر المسلسلات التي تقدم عليها وجدول البرامج الخاص بالقناة ولذا قد وضحت إدارة قناة سمسم الفضائية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن التحديث الأخيرة لتردداتها وذلك على كل الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والتي تعتبر من أفضل قنوات الأطفال وذلك لأنها قد نالت على إعجاب كافة الأطفال وكذلك إشادة كافة أولياء الأمور نظرًا للمحتوى لذي تقدمه القناة للأطفال وكذلك للقيم التربوية وليس الترفيهة وحسب والتي من الممكن للأطفال اكتسابها من هذه القناة والتي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الطفل التفكيري والعقلي والذهني وتنمية قدراته الفكرية بجانب أنها تزرع وتغرس القيم السامية والحميدة فيهم .

تردد قناة سمسم الجديد للأطفال على نايل سات

ويصنف أولياء الأمور والأباء وكذلك الأمهات قناة سمسم الفضائية من أهم القنوات التي يحتفظون بها لأبنائهم.

على شاشات التلفزيون وكذلك على أجهزة تنظيم القنوات وذلك لأنها تبث القيم الدينية في الأطفال والنشى بشكل عام .

وكذلك تزرع بهم القيم السامية والحميدة وكذلك العادات والأخلاق التي يرغبون أن يتحلى بها أبنائهم .

وتغيرت الترددات كما ذكرت إدارة قناة سمسم على النحو التالي.

فتغير التردد إلى 11334

مع تعديل معدل الترميز 27500

وبالنسبى إلى الاستقطاب فهو أفقي

بينما معامل تصحيح الخطأ 6\5

وبالنسبة للمسلسلات الكارتونية التي تقدمها قناة سمسم الفضائية فمنها مسلسل سنان وحكاية جدي.

ورسالة ملك وكرتون آداب وأخلاق وسمسم وسماسم وكذلك الغابة الظريفة وبجانب الأناشيد المختلفة.

لبني الإسلام وقصص الأنبياء ولا للضرب وأنشودة أمي وروعة النجاح.

وبالنسبة لأشهر البرامج التي تعرضها قناة سمسم للأطفال فهي قد اختارت مجموعة مميزة جدًا من البرامج التعليمية وكذلك الممتعة واالجذابة للأطفال بجانب أكثرها قربًا لقلوبهم وأنظارهم .

فبتقسيم البرامج المنزلية فهنالك برنامج الكاميرا الذي يرصد اللقطات الكوميدية التي تقع داخل المنازل وتجلب الفرحة على الأطفال .

بينما برنامج توت بوك فهو يهدف إلى توصيل النصائح اليومية والمفيدة للأطفال وذلك عن طريق حلقة يومية بنصيحى معينة.