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عمر شويل - جدة أجدد أكواد لعبة ببجي 2022 لشحن شدات ببجي مجانًا .. اللعبة الأكثر شهرة في جميع دول العالم والدولة العربية بشكل خاص هي لعبة بابجي أو لعبة حرب بابجي والتي تحولت من لعبة معارك إلى لعبة بها أكواد وهاكرز وكذلك روتات تجعلك أقوى من خصومك وتريح في الأسلحة والشدات الخاصة بالأسلحة وشحنها وغيرها من التحديثات والتجديدات التي وقعت بهذه اللعبة فلن تجد منزل إلا وبه طفل أو شاب إن لم يكن رجل يلعبها وذلك لأنها اشتهرت في الفترة الأخيرة ومن ضمن العبارات البحثية الأكثر استخداماً الفترة الأخيرة هي الأكواد التي تعطي اللاعب الكثير من الهدايا والملابس المجانية والمعدات والأسلحة القتالية بشكل مجاني وجلود وسكنا وشدات وغيرها.
أجدد أكواد لعبة ببجي 2022 لشحن شدات ببجي مجانًا
ويلجأ العديد من محبي لعبة بابجي إلى تجميع الأكواد والموز التي يعلنها الموقع الخاص بالشحن والرسمي.
وغيرها من أجل تقوية أسلحة وأرقام اللاعبين حول العالم وكذلك للاستفادة من اللعبة بدون مجهود كبير.
وكذلك هذه الأكواد التي تستخدم في الشحن وتقوية الأسلحة مجانية وكذلك غير مستعملة لشحن الشدات.
وبدون دفع أي مبالغ حتى لإدخالها بجانب ذلك يمكنك الحصول على كافة أدوات ومعدات الجلود.
وكذلك المدفوعة بشكل مجاني داخل اللعبة بهذه الأكواد المشهورة.
- الكود الأول BIFOZBZE6Q
- الكود الثاني R89FPLM9S
- الكود الثالث BMTDZBZPRD
- الكود الرابع KARZBZYTR
أما إذا كنت تبحث عن الأكواد الخاصة PUBG MOBILE redeem باسترداد الهدايا التي سبق نشرها .
والاستفادة منها من قبل اللاعبين والتي لها الكثير من المميزات الكبيرة والرائعة.
ولديك إمكانية الشحن بكل شئ تريده من أسلحة ومعدات وغيرها عن طريق تلك الأكواد.
- الكود الأول خاص بطريقة الحصول على الجلود الذهبية وكذلك الجليدية فقط قم بإدخاله QEJZLCIZ2M4 .
- الكود الثاني خاص بالأسلحة والبنادق الحديثة والقوية في بابجي CFSHWDBTFZ95 .
- الكود الثالث هو كود لعدد من الهدايا يمكنك معرفته عند إدخاله للعبة RAAZBZJGS.
- الكود الرابع يخص الملابس المختلفة والأشكال المميزة للاعبي ببجي 8CUY84RG25OKW .
- الكود الأخير يخص الكثير من الهدايا والمميزات والمكافآت التي من الممكن الحصول عليها من خلال اللعبة بمجرد إدخالك له DDSJJCZCDZ9U.
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