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عمر شويل - جدة أجدد أكواد لعبة ببجي 2022 لشحن شدات ببجي مجانًا .. اللعبة الأكثر شهرة في جميع دول العالم والدولة العربية بشكل خاص هي لعبة بابجي أو لعبة حرب بابجي والتي تحولت من لعبة معارك إلى لعبة بها أكواد وهاكرز وكذلك روتات تجعلك أقوى من خصومك وتريح في الأسلحة والشدات الخاصة بالأسلحة وشحنها وغيرها من التحديثات والتجديدات التي وقعت بهذه اللعبة فلن تجد منزل إلا وبه طفل أو شاب إن لم يكن رجل يلعبها وذلك لأنها اشتهرت في الفترة الأخيرة ومن ضمن العبارات البحثية الأكثر استخداماً الفترة الأخيرة هي الأكواد التي تعطي اللاعب الكثير من الهدايا والملابس المجانية والمعدات والأسلحة القتالية بشكل مجاني وجلود وسكنا وشدات وغيرها.

أجدد أكواد لعبة ببجي 2022 لشحن شدات ببجي مجانًا

ويلجأ العديد من محبي لعبة بابجي إلى تجميع الأكواد والموز التي يعلنها الموقع الخاص بالشحن والرسمي.

وغيرها من أجل تقوية أسلحة وأرقام اللاعبين حول العالم وكذلك للاستفادة من اللعبة بدون مجهود كبير.

وكذلك هذه الأكواد التي تستخدم في الشحن وتقوية الأسلحة مجانية وكذلك غير مستعملة لشحن الشدات.

وبدون دفع أي مبالغ حتى لإدخالها بجانب ذلك يمكنك الحصول على كافة أدوات ومعدات الجلود.

وكذلك المدفوعة بشكل مجاني داخل اللعبة بهذه الأكواد المشهورة.

الكود الأول BIFOZBZE6Q الكود الثاني R89FPLM9S الكود الثالث BMTDZBZPRD الكود الرابع KARZBZYTR

أما إذا كنت تبحث عن الأكواد الخاصة PUBG MOBILE redeem باسترداد الهدايا التي سبق نشرها .

والاستفادة منها من قبل اللاعبين والتي لها الكثير من المميزات الكبيرة والرائعة.

ولديك إمكانية الشحن بكل شئ تريده من أسلحة ومعدات وغيرها عن طريق تلك الأكواد.