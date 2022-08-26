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عمر شويل - جدة طريقة الفوز بلعبة فري فاير نصائح هامة ..انتشرت في الأيام القليلة الماضية لعبى فري فاير التي نالت شهرة واسعة بين الشباب على الهواتف المحمولة والحواسيب واللاب توب وذلك لأن الكثير من الشباب يقومون بلعباه ويبدأوا بتشجيع أصحابهم في الانضمام إليها وهذه اللعبة الأكثر تحميلًا خلال 2019 وزاد انتشارها في الفترة الأخيرة وذلك بعد التعديلات والتطور الذي وقع بها من قبل الشركة المنفذة لها من أجل جذب الكثير من المستخدمين والشباب وهو ما نجحت به في آخر الأيام وتعتمد على تجميع 49 فرد ليشاركوا في المعرفة فيجب أن يظل واحد أو فرد فقط حي داخل اللعبة والأخير هو الفائز وهذا بخلاف الألعاب الأخرى التي تشبهها حيث يمكن أن لا تظهر نهائيًا وتختفي في مكان ما طوال اللعبة ولا تقوم بالدخول في المعارك وتفوز بعد ترك الآخرين لقتل بعضهم البعض ولكن هذه اللعب تجعل الجميع تحت مرئى من بعضهم فالذي ينجو من المعركة في الأخير هو الفائز بجانب ذلك تم تعديل وتحسين بعض الشخصيات وزيادة المهارة داخل اللعبة من أجل المساعدة على الفوز فبها 25 شخصة مختلفة وكذلك لديهم خيارات متاحة من بين الأسلحة واللبس وأسلوب اللعب وغيره فيجب عليك اكتساب خبرة اللعب عن طريق الممارسة والخوض في الألعاب بشكل كامل فأفضل 3 شخصيات يمكن لأي فرد استخدامهم المتخصصة في الصحة a124 وكذلك الساموراي الطفل Shimada Hayato والذي يبرع في اختراق الدروع والرامية الماهرة Laura.

طريقة الفوز بلعبة فري فاير نصائح هامة

كل سلاح أو كل طريقة أو خطوة في اللعبة إذا اتقنتها تكون بداية لفوزك فمثلًا القناص أو سنايبر ويبون .

الموجود باللعبة هو الأفضل وصاحب اللون الأخضر إلا أنه عادة ما يتغير ومعناه أن هناك لاعب أمامك.

أو في مرمى القنص أمامك وبهذا تسهل عليك مهمت اصطياد أعدائك فهو من أفضل الوسائل التي تساعد على.

التخلص من الأعداء حوالك ومعرفة أماكنهم فبمجرد تغير لون السلاح ستجد من يقترب منك أو قريب منك.

كل ما عليك فعله هو إنهاءه بالقنص لكي تستكمل معركتك وتفوز في النهاية .

والتمرين أيضًا من أهم وأحد الوسائل التي تساعدك على الفوز في لعبة فري فاير فتدريبك المتواصل على القنص .

والقتل وكذلك وضع الخطط والماشركة الكثيرة في الخصوم يجعلك قادر على قياس السرعات الخاصة .

بالسلاح الذي تحمله ويسرع ملئ الطلقات في سلاحك وهذا يجعل لديك قوة في التصويب في لعبة فري فاير .