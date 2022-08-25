نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM اربح 150 ألف دولار بكل سهولة مع مصطفي الأغا في المقال التالي
مسابقة الحلم من أهم المسابقات التي شهدها الوطن العربي، والتي من خلالها يمكن الفوز بقيمة مبلغ قد يصل إلى 500000 مليون دولار أمريكي، وذلك يتم من خلال التسجيل في المسابقة وسوف يتم دخول المشترك في السحب والذي يتم الإعلان عنه على قنوات mbc السعودية، وهي الوكيل الرسمي للمسابقة الحلم، والآن من خلال متابعتكم لنا في هذا المقال سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة سواء في خطوات الاشتراك أو الشروط اللازمة.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم بسيطة، وسوف يستمر فتح باب الاشتراك حتى نهاية 2022، ومن خلال المسابقة يتمكن كل مشترك من الحصول على الجائزة إذا تم فوزى في السحب الخاص بالمسابقة، ويمكن الاشتراك في هذا المسابقة بإحدى الطرق الآتية:
- أما من خلال إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو Dream على الرقم المرادف للبلد الخاصة بالشخص الراغب في الاشتراك.
- أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمسابقة، والقيام بالتسجيل والاشتراك من خلاله.
شروط التسجيل في مسابقة الحلم
مسابقة الحلم الشهيرة، من تهز المسابقات التي يبحث عنها الكثير من الناس ويرغبون في معرفة كل مايتعلق بها، وذلك لأنها تحقق احلام الكثير من الناس بالفوز بالعديد من الجوائز المختلفة والقيمة، واهم الشروط التي لابد مو توافرها في كل من يتقدم للاشتراك فيها مايللي:
- اول الشروط المطلوبة ليتم القبول في مسابقة الحلم الكبرى هو أن يكون سن المتقدم قد تجاوز السن القانوني له وهو الذي في الغالب يكون ١٨ سنة وقد يختلف ذلك حسب البلد.
- أما الشرط الثاني هو أن يكون الشخص المتقدم عربي الأصل ويقيم في إحدى الدول عربية ولديه الجنسية العربية.
- لابد أن يكون هذا الشخص ليس لديه اي اقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين في المسابقة.
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