طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM اربح 150 ألف دولار بكل سهولة مع مصطفي الأغا

مسابقة الحلم من أهم المسابقات التي شهدها الوطن العربي، والتي من خلالها يمكن الفوز بقيمة مبلغ قد يصل إلى 500000 مليون دولار أمريكي، وذلك يتم من خلال التسجيل في المسابقة وسوف يتم دخول المشترك في السحب والذي يتم الإعلان عنه على قنوات mbc السعودية، وهي الوكيل الرسمي للمسابقة الحلم، والآن من خلال متابعتكم لنا في هذا المقال سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة سواء في خطوات الاشتراك أو الشروط اللازمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم بسيطة، وسوف يستمر فتح باب الاشتراك حتى نهاية 2022، ومن خلال المسابقة يتمكن كل مشترك من الحصول على الجائزة إذا تم فوزى في السحب الخاص بالمسابقة، ويمكن الاشتراك في هذا المسابقة بإحدى الطرق الآتية:

أما من خلال إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو Dream على الرقم المرادف للبلد الخاصة بالشخص الراغب في الاشتراك.

أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمسابقة، والقيام بالتسجيل والاشتراك من خلاله.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم الشهيرة، من تهز المسابقات التي يبحث عنها الكثير من الناس ويرغبون في معرفة كل مايتعلق بها، وذلك لأنها تحقق احلام الكثير من الناس بالفوز بالعديد من الجوائز المختلفة والقيمة، واهم الشروط التي لابد مو توافرها في كل من يتقدم للاشتراك فيها مايللي: