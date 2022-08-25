نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصفيات نهاية شهر أغسطس العثيم ماركت عروض العودة للمدارس على الجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات نهاية شهر أغسطس العثيم ماركت عروض العودة للمدارس على الجوالات والأجهزة، يتوفر شنطة مدرسية لولو كاتي ترولي 5 في 1 بسعر 129 ريال بدلاً من 180 ريال خصم 28%، يتوفر علبة ألوان لوتس عدد 12 حبة بسعر خاص 5 ريال، يتوفر طقم أدوات مدرسية كاملة 3 سعر العبوة 18 ريال، يتوفر قلم هايلايت ملون عدد 4 حبة بسعر خاص 7 ريال ضمن عروض العثيم ماركت تصفيات نهاية شهر أغسطس.

تصفيات نهاية شهر أغسطس العثيم ماركت

تتوفر قطاعة خضار كيتسنجر 920 اكس اي بسعر 25 ريال بدلاً من 45 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت ترمس كيتسنجر سعة 1.2 لتر بسعر 40 ريال بدلاً من 56 ريال خصم 27%، يتوفر 1.5 لتر بسعر 45 ريال بدلا من 59 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية خصومات نهاية الشهر مكواة سوبر بي سيراميك 2400 وات بسعر 60 ريال بدلا من 75 ريال خصم 20%.

عروض العودة للمدارس العثيم ماركت

يتوفر تابلت برافا تي 8 بسعر خاص 425 ريال مواصفات سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام و بطارية 5100 مللي أمبير، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت تابلت سامسونج إي7 تي 505 بسعر خاص 1049 ريال سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام وبطارية 7040 مللي أمبير، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس تتوفر شنطة مدرسية سكاي باقر بسعر 110 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 26%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

يتوفر خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 75 ريال بدلا من 99 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس صانعة القهوة أي أي سي بسعر 94 ريال بدلا من 119 ريال خصم 21%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على الأجهزة الكهربائية قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال خصم 45%، تتوفر عصارة حمضيات كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%.

عروض أدوات المطبخ العثيم ماركت

يتوفر قدر ضغط السيف المنيوم سعة 9 لتر بسعر 130 ريال بدلا من 188 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أدوات المطبخ قدر ضغط ترست سعة 9 لتر بسعر 100 ريال بدلا من 139 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس طقم قدور بلاكستون سيراميك 10 قطع بسعر 159 ريال بدلا من 210 ريال خصم 24%، يتوفر طقم قدور رويال فورد جرانيت 9 قطع بسعر 249 ريال بدلا من 339 ريال خصم 27%.

عروض شهر أغسطس العثيم ماركت

تتوفر حماصة خبز اي سي بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن تصفيات نهاية شهر أغسطس خلاط سوبر يدوي بسعر 65 ريال بدلاً من 95 ريال خصم 32%، يتوفر قدر ضغط سوبر بي كهربائي سعة 6 لتر بسعر 175 ريال بدلا من 272 ريال خصم 36%، يتوفر عصارة حمضيات بانيكس 10 جي 30 بسعر 85 ريال بدلا من 127 ريال خصم 33% ضمن عروض العثيم ماركت.