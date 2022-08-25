شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 65% تسوق بسرعة الآن

عروض العثيم حيث يتيح مجموعة من التخفيضات على العديد من المنتجات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية وهو من أكبر المتاجر التي أنشات في السعودية واقيم له العديد من الفروع وحصل على رواج وانتشار كبير في فترة وجيزة لأنه يتميز بأتاحة مزيد من العروض لتصل إلى 70 % على كل السلع والأجهزة الإلكترونية والهواتف الحديثة لذلم نعرض لكم أهم العروض الخاصة بهابير العثيم في مقالنا اليوم.

عروض العثيم

يتيح العثيم الكثير من العروض على سلع الخضروات والفاكهة والتي تتمثل في الآتي:

يتيح هابير العثيم باتاحة عروض على الفاكهة ليصل كيلو الرمان بمبلغ 5.50 ريال سعودي بالإضافة إلى الحصول على كيلو أضافي عند شراء كيلو من الرمان.

يتاح الحصول على كيلو الرمان بسعر 3.95 ريال سعودي بالإضافة إلى الحصول على كيلو العنب بمبلغ 5.95 ريال سعودي مع الحصول على كيلو أضافي عند شراء كيلو واحد.

الحصول على كيلو البصل بملبغ 2.75 ريال سعودي والحصول على كيلو أضافي عند شراء كيلو واحد.

شراء كيلو البرتقال بمبلغ 8.95 ريال سعودي والحصول على كيلو المانجا بمبلغ 7.45 ريال سعودي مع وجود عرض على كيلو الأناناس ليصل إلى 4.95 ريال سعودي.

أسعار اللحوم في هابير العثيم

يتاح من خلال هابير العثيم العديد من العروض على أسعار اللحوم والتي تتمثل في الآتي: