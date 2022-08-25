نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض 4 أيام كبرى على مختلف السلع والأجهزة لا تفوت العرض الجبار LULU في المقال التالي

عروض لولو هايبر مازالت مستمرة بقوة على مختلف المنتجات المميزة والتي لا غنى عنها لمدة أربع أيام متتالية. لا تفوت أقوى العروض النارية من لولو هايبر عروض جنان وتخفيضات أكثر من مذهلة على أهم السلع الغذائية الضرورية وكذلك أحدث وأفضل الأجهزة. العرض مستمر حتى انتهاؤه أو نفاذ الكمية لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر عروض 4 أيام كبرى على السلع الغذائية بخصومات مذهلة احصل على خصم مميز من لولو هايبر على دو دجاج مجمد وزن 1.1 كيلو * 10 حبات، بسعر 172.95 ريال بدلاً من 202 ريال سعودي. احصل على يتعدى نصف السعر 47 ريال على مسحوق غسيل متنوع من جنتو، للحبة بوزن 39.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال سعودي.

خصم 15 ريال على عبوة ترويجية من نور زيت دوار الشمس، وزن 1.5 لتر * 2 + بالإضافة 500 مل، بسعر 42.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال سعودي. تخفيضات اللحوم والأسماك القوية من لولو هايبر متوفر روبيان مزارع طازج حجم وسط، للكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي، ووفر 6.05 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض 4 أيام كبرى على مختلف السلع والأجهزة لا تفوت العرض الجبار LULU - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض 4 أيام كبرى على مختلف السلع والأجهزة لا تفوت العرض الجبار LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.