شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 وحتي 75% علي معظم المنتجات وحتي نهاية أغسطس

أسواق العثيم من أشهر الأسواق التي تتواجد في السعودية، واكتسبت تلك الأسواق شهرة واسعة بسبب حرصها الدائم على مراعاة ظروف المواطنين، وذلك بسبب تقديم العديد من العروض أسبوعيا على كافة المنتجات، سواء كانت فاكهة أو لحوم أو غيرها من المنتجات المعلبة وايضا الشنط المدرسية وهو ما يهم أولياء الأمور مع اقتراب الفصل الدراسي، لذا بدأ المواطنين متابعة تلك الأسواق من حيث كل جديد يتم تنزيله، وفي هذا الأسبوع سيتم عمل تخفيضات على كافة المنتجات المتواجدة بداخل السوق وقد تصل تلك التخفيضات إلى 50%.

عروض أسواق العثيم

الكثير من العروض التي أتاحتها أسواق العثيم في هذا الأسبوع، والعروض تزال مستمرة حتى تنتهي الكمية، وبعد أن تنتهي الكمية من المحتمل أن تقوم الأسواق بالإعلان عن عروض أخرى، وإليكم كافة العروض:

العروض على الشنط المدرسية تبدأ 110 ريال سعودي بعد أن كان السعر الأصلي لها 140 ريال.

والشنط المدرسية من نوع ترولي جاء عليها عرض ب 99 ريال بدلا من 125 ريالا.

كما توجد العديد من الشنط التي تختلف عن نوعية الشنط التي قمنا بذكرها، وجاءت بسعر 115 ريال بدلا من سعر 160 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية

سوق العثيم يضم كافة ما تحتاجه سواء كان أجهزة كهربائية وتكنولوجيا، وأيضا ملابس، والأهم من كل ذلك منتجات الطعام، وجاءت العروض على تلك المنتجات كالتالي: