طريقة عمل الكريب المالح.. هيطلع معاكي زي الجاهز ومش هتفكري تشتريه تاني

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طريقة عمل الكريب المالح

رياض - احمد صلاح - انتشر مؤخرًا طبقكواحد من المقبلات أو الوجبات السريعة التي تبيعها المطاعم خاصًة على الكورنيش والمتنزهات، لهذا الطبق طعمة جميلة جدًا ويمكن أن نختار الحشوة المحببة لنا، عادةً ماتكون جبنة الموزريلا أساس هذه الحشوات لكن يمكن أن نطلبها بدجاج وخضار أو لحم مفروم وحتى شاورما في بعض العربات، اليوم سوف نشارك معكم وصفة الشيف نجلاء الشرشابي لإعداد الكريب المالح والتي أكدت أن السر الرئيسي لنجاح أي نوع من أنواع الكريب هو الالتزام بالمقادير بالدرجة الأولى، واستعمال مقلاة غير لاصقة تسمح بأن تتشكل طبقة رقيقة من الكريب وتنضج دون أن تتشقق أو تلتصق بقعر المقلاة، إليكم الخطوات التي ذكرتها الشيف مع المقادير بالتفصيل

تتميز وصفات الكريب بمذاقها الخفيف وقوامها الهش، إضافةً أنها يمكن أن تأتي مالحة أو حلوة، وفيها ما يرغب الشخص من الحشوات، لكن أكثر أنواع الكريب شيوعًا وانتشارًا هو كريب الشيكولاته ويليه كريب الأجبان بالنسبة للكريبات المالحة المنتشرة مؤخرًا.

مكونات عمل الكريب المالح

• دقيق

• زبدة

• ملح

• ماء

• رشة بابريكا

• جبن موزريلا، جبن تشيدر

• قطع من صدور الدجاج المحمرة

• فلفل ألوان، فطر شرائح

طريقة تحضير الكريب المالح

• اخلطي المكونات الجافة مع السائلة لتحصلي على مزيج خفيف القوام

• في مقلاة غير لاصقة، على نار هادئة اسكبي القليل من الخليط وانتظري حتى تنضج من الأسفل واقلبيها

• بعد أن تقومي بقلبها أضيفي الحشوة ثم أغلقيها على شكل نصف دائرة

• تُقدم مع صوص الأجبان أو الكاتشب والشطة