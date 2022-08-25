شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم 25 أغسطس وحتى أول سبتمبر من موقع بندة Panda

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم 25 أغسطس وحتى أول سبتمبر من موقع بندة Panda، ومن خلال بنده أونلاين Panda online ضمن عروض نهاية صيف ٢٠٢٢ على الأغذية بمختلف أنواعها، والأغذية الصحية، وسوف نعرض لكم تفاصيل الخصومات فيما يلي:

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

تتوفر بفروع بندة ماركت في المملكة العربية خصومات ضخمة على أسعار المخبوزات بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر كوكيز الشكولاتة شوكو كوكيز، وكوكيز الفانيليا بقطع الشكولاتة، وخصومات أخرى منهم على أسعار خبز الباجت الأبيض الكبير، وتخفيض آخر على سعر الكيك الانجليزي، وتورتيلا الأمراء، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الكرواسون الفرنسي الطازج.

تنزيلات حصرية من بندة هايبر ماركت Panda

تتوفر بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية عدة عروض على أسعار: جبنة جودة والجبنة الإيدام من بريزيدون، وتخفيض آخر على سعر الجبن الأبيض من حلواني اخوان، وعلى سعر طحينة الشعلان، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار مرتديلا الدجاج بالزيتون من حلواني أخوان، وخصومات أخرى منهم على أسعار المرتديلا البقري السادة وبالزيتون والفلفل من ماركة حلواني أخوان، وتنزيلات أخرى على أسعار الحبنة القشقوان من سولي، وخليط الزبدة الإماراتية الغير مملحة، وخليط الزبدة البيضاء والحمراء من كيرجولد، وتنزيل مميز آخر بالفروع على أسعار الجبنة الموزاريلا من فرسانة، ولبنة بريزيدون، والجبنة الرومي من تشيزالاند، وغيرهم من خصومات أخرى.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

توجد بفروع بندة ماركت Panda market في مدن المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: الزيتون الأسود والأخضر من كوبوليفيا، وتخفيض آخر منهم على سعر زيتون كالماتا بريميوم الجامبو اليوناني، والمخلل المصري المشكل، كما لديهم عروض أخرى على أسعار الزيوت الأسود من ماموث الريف، والحلاوة السادة من ماركة طعمة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار جميع أنواع الأجبان، ومنها: جبن فيتا فالبريسو الغنم، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة الحلوم من أسترا، وغيرهم من منتجات غير غذائية في جميع الفروع حتى نفاذ الكمية.