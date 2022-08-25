نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% خلال فصل الصيف أقوى العروض والخصومات في المقال التالي
عروض العثيم أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من الأشخاص حيث تعتبر شركات العثيم من اقوي المحلات التجارية التي لديها فروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي، كما تعتبر العثيم هي الاسم الذي أطلق على أسواق عبدالله العثيم السعودي لبيع كافة المنتجات الغذائية المختلفة والتي انتشرت بشكل كبير للغاية في جميع انحاء البلاد خصوصاً السعودية حيث توفر هذه الأسواق العديد من السلع الغذائية بأسعار منخفضة للغاية مع جودة عالية للغاية كما يتم تقديم خدمة توصيل للمنازل أيضاً في اقل وقت ممكن تابعوا معانا اليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم كافة التفاصيل.
عروض العثيم
يجب أن نشير أن صاحب صالح العثيم يعتبر هو المؤسسة الرئيسي لمؤسسة العثيم التجارية التي تم إنشاؤها عام ١٩٦٧ م حيث تعتبر اسواق العثيم امتداد بها كما تعمل هذه المؤسسة في مجال السلع والمنتجات الغذائية المختلفة لجميع انواعها بالإضافة إلي ذلك تم افتتاح اسواق العثيم عام ١٩٨٠ وبعد ذلك توسعت بشكل كبير ووصلت إلي ١٤ فرع عام ١٩٩٠ حيث تعمل في الوقت الحالي في تجارة الجملة والتجزئة كما يجب أن نشير أن هناك العديد من المستودعات التي تم افتتاحها عملاقة ومجهزة أيضاً من أجل تخزين كافة السلع.
خصومات العثيم
هناك مجموعة العروض المختلفة من أسواق العثيم على بعض المنتجات من بينها :
- شكولاتة لندت لندور بالحليب 200 جم 22,95 بدلا من 35,95 ريال.
- حلوى اوسكار جيلى مينى فواكه 1كيلو 18,95 بدلا من 22,95.
- حلوى بورقات أصابع 75 جم 10,95 بدلا من 17,85 ريال.
- حيث أن سعر حلوى روشن حليب سبلاش كيلوغرام 22,95 بدلا من 26,50.
- كما أنه وصل سعر آيس كريم كون زون فانيليا 2 لتر 35,95 بدلا من 57,95ريال.
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