انت الان تتابع خبر طريقة عمل طعمية البطاطس.. حضري وصفة للغداء والعشا بأقل من 5 جنيه والان مع التفاصيل

طريقة عمل طعمية البطاطس

رياض - احمد صلاح - يعتبر طبقأحد الوصفات الموفّرة والاقتصادية التي تتمتع بمذاق لذيذ ولا يلزمها وقت كبير أو تكاليف تُذكر لإعدادها، مع ارتفاع الأسعار وبشكل مستمر وشبه يومي، يكاد الجميع يفضّل إعداد هذه الأطباق التي لا تتطلب تكلفة مادية تُذكر، سبق لنا وأن شاركنا معكم وصفةً أومليت البصل والطماطم ضمن قائمة الاقتراحات الموفّرة التي يمكن أن تكون غداء أو عشاء أو حتى إفطار بتكلفة لا تتعدى خمسة جنيهات، أما اليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمل طعمية البطاطس، مكوناتها ومراحل تحضيرها.

بأربعة مكونات اقتصادية ومتواجدة في ثلاجتك، يمكنك إعداد هذه الوصفة الموفّرة واللذيذة في الوقت ذاته، من الممكن أن تكون وجبة غداء سريعة مثلًا في حال كنت ستخرجين من المنزل وفي حيرة بأمرك بشأن اختيار الطعام لأطفالك.

مكونات عمل طعمية البطاطس

• ملعقتين طعام من الفول المدشوش

• حبتين بطاطس حجم متوسط

• بقدونس، ملح، بابريكا وماء دافئ

• زبدة/سمنة

طريقة تحضير طعمية البطاطس

• اسلقي البطاطس ثم اهرسيها جيدًا مع الزبدة

• ضعي فوقها الفول أيضًا استمري بالهرس ليصبحوا عجينة واحدة متماسكة القوام

• أضيفي البهارات التي تفضلينها والبقدونس وامزجي جيدًا

• شكّلي العجينة على شكل أقراص أو كما تشائين

• وفي زيت غزير، قومي بتحمير الكرات حتى يأخذوا لون ذهبي جميل.

• تُقدم مع زبادي أو كاتشب.

بالهناء والشفاء