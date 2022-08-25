نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم تخفيضات هائلة على مئات الأصناف في المقال التالي

نستعرض بعضا من أهم عروض العثيم اليوم على مختلف السلع المتواجدة داخل مجموعة أسواق عبد الله العثيم، تحتوي مجلة العروض على عدد كبير من السلع الغذائية من أهم المنتجات المعروضة منتجات اللحوم، عبوات التونة، الصلصة، الأرز البسمتي، الزيوت باختلاف أنواعها. أيضا تجد داخل بروشور العروض الخاص بمجموعة أسواق العثيم تخفيضات على الخضراوات المجمدة ومنتجات الألبان المختلفة. وكذلك يقدم العثيم مول خصومات على مساحيق الغسيل والمنظفات، بدأت العروض من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس. عروض العثيم اليوم يسمح لكل عميل من عملاء العثيم مول بشراء كيسين فقط بسعر العرض، من أكياس سكر الأسرة الأبيض الناعم وزن عشرة كيلو جرام للحبة، وفي حالة رغبة العميل في شراء كمية أكبر يتم المحاسبة على الكمية الزائدة بالأسعار العادية بدون خصم.

أرز الوليمة مزة بسمتي كيس وزن عشرة كيلو جرام، يمكنك الحصول عليه مقابل 62.95 ريال بدلا من 84.95 ريال سعودي، يستطيع كل عميل شراء كيسين بنفس سعر العرض. اشتري كيس من صابون تايد الأصلي المركز وزن 7 كيلو جرام مقابل 47.95 ريال بدلا من 112.95 ريال.

لا يمكن الاستغناء عن الطعم الرائع للفاكهة الطازجة خلال أيام فصل الصيف الحارة، احصل على كيلو من البخارى الحمراء مقابل 7.95 ريال سعودي فقط.

تمر برحي سعر الكيلو الواحد 4.50 ريال سعودي. يمكنك تحضير كمبوت الخوخ بشراء كيلو من الخوخ الطازج بسعر 7.95 ريال فقط. أسواق العثيم يمكنك تحضير وصفة الدجاج المشوي في الفرن باستخدام دو الدجاج الفرنسي المجمد، وتقديمه لضيوفك وأفراد أسرتك. احصلي على كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة 1100 جرام. مقابل 181.95 ريال فقط بدلاً من 207 ريال.

لبنة داري التركية وزن العلبة 700 جرام بسعر 14.25 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

جبن داري حلوم شرائح وزن 200 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 16.25 ريال سعودي. كريمة طبخ بريزيدن عبوة لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.25 ريال.

زيت زيتون كوبوليفا زجاج عبوة 500 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. العثيم مول السنبلة ناجت الدجاج وزن 400 جرام اشتري الحبة بسعر 12.95 ريال فقط بدلاً من 18.50 ريال.

رقائق بف بيستري وزن 800 جرام السنبلة سعر الحبة 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال. صدور دجاج طرية سيارا وزن الحبة كيلو جرام بسعر 22.95 ريال فقط بدلاً من 31.5 ريال. أرز جودان مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو بسعر 27.95 ريال فقط بدلا من 36.75 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تخفيضات هائلة على مئات الأصناف - ثقفني

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