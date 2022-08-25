انت الان تتابع خبر كيك جوز الهند اليومي الاقتصادي بطريقة ناجحة وهشة وبمقادير مظبوطة وسريعة بالخطوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كيك جوز الهند من الانواع الجديدة في عالم الكيك وقد أكتسب شهرة واسعة وأنتشر بشكل كبير بسبب مذاقة اللطيف والشهي للغاية وهنالم الكثير من أنواع الكيك مثل كيك الحليب وكيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة لكنها أنواع معروفة مللنا من تناولها .

فلمحبي التجديد اقتربوا هنا لصنع كيكة جوز الهند المبتكرة بمكونات بسيطة ومذاق خيالي ،كما يمكن تقديمة في مختلف الارقات برفقة كوب من الشاي أو حسب الرغبة والان إليكم طريقة إعداده في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود .

مكونات عمل كيك جوز الهند:-

إثنين كوب صغير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من جوز الهند

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة حبات من البيض

كوب وربع كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

طريقة عمل كيكة جوز الهند

نقوم فى البدايه بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الدقيق وجوز الهند والفانيليا والبيكنج باودر ويتم التقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الخلاط ونضع به باقي المكونات من البيض والحليب السائل والزبدة البلدي وعصير الليمون والخل الأبيض ويتم الخلط جيدا.

يتم بعد ذلك صب الخليط السائل على الخليط الجاف ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على كيك جوز الهند المتجانس والمتداخل.

ونحضر صينيه متوسطه الحجم ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك وبعد ذلك نقوم بصب الكيك في الصينية.

ثم ندخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة وفي الرف الأعلى حتى تمام النضج مع عدم فتح باب الفرن، وبعد تمام النضج نخرج صينية كيك جوز الهند من الفرن.

ونتركها جانبا حتى تبرد ثم تقطع وتقدم كيك جوز الهند فى طبق التقديم، وبألف صحة لأفراد عائلتك.