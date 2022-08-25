انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف طريقة تخلص حياتك الزوجية من الملل عبر عدد الأحصنة التي في تراها أولا في الصورة .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الحياة الزوجية قد تقع في الروتين والملل ولهذا فإنها أحياناً تحتاج إلى لمسات من التجديد والتغيير وبالإمكان ذلك عبر اتباع طرق سهلة وذكية.

ولأجل اكتشاف هذه الطرق فان النظر إلى هذا الرسم كافي وذلك عبر القيام بتحديد عدد الأحصنة التي تتم مشاهدتها أولا وتابع التحليل في هذه السطور.

بين 5 و10 أحصنة

إذا رأيت عند نظرك إلى الرسم من 5 إلى 10 أحصنة، فهذا يدل على أنّك تأخذين كل الأمور على محمل الجد. كما أنك مثالية إلى أبعد الحدود. ولهذا يتسلل الملل إلى حياتك الزوجية بين الحين والآخر. ولكي تخرجيها من هذه الأجواء ليس عليك سوى إدخال بعض البهجة إليها. ويمكنك ذلك عن طريق التخطيط. فهذا يساعدك على تحديد أوقات للجد وأخرى للمرح. إذاً حاولي ألا تجعلي حياتك تسير في اتجاه واحد واسمحي لنفسك كما لزوجك ببعض الخروقات. فإذا كنتما تتبعان نظاماً غذائياً صحياً مثلاً، لا تتردا في مخالفته مرة واحدة شهرياً. فأنتما تحتاجان إلى المتعة أيضاً.

11 حصاناً أو أكثر

تدل رؤيتك لـ11 حصاناً أو أكثر أنّك تحبين الاهتمام بالتفاصيل. ولهذا تركّزين عليها في كل مجالات حياتك وخصوصاً العائلية والمنزلية. وهذا ما يجعلك تشعرين بالقلق في الكثير من الأحيان ويسبب غرق حياتك الزوجية في الروتين الممل. إذاً اعلمي أن أداء المهمات بدقة شرط من شروط النجاح. لكن المبالغة في ذلك تؤدي إلى نتائج عكسية. إذاً الأفضل أن تسمحي لنفسك بين الحين والآخر بالحصول على قسط من الراحة. فأنت تحتاجين أحياناً إلى التوقف عن التفكير وإلى اختيار المهمات السهلة. فليس ضرورياً أن تقومي بكل مهماتك المنزلية في اليوم نفسه مثلاً. يمكنك تأجيل بعضها إلى يوم آخر والجلوس برفقة زوجك مثلاً.