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التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب عام

اسم الشركة هاردستيل
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

محاسب

اسم الشركة فلاتر جيت
مقر العمل النزهة الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 27 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 5000 جنيه مصري

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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