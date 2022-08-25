التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب عام
اسم الشركة هاردستيل
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
محاسب
اسم الشركة فلاتر جيت
مقر العمل النزهة الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 27 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4000 – 5000 جنيه مصري