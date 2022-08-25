انت الان تتابع خبر الجمبري الكداب طلع هو صرصار البحر.. تعرف على أعرض الإصابة بالتلوث منه والان مع التفاصيل

أضرار الجمبري الكداب طلع هو صرصار البحر

رياض - احمد صلاح - أكدت مها غانم أستاذ السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية مدير مركز السموم السابق، إن الجمبري الكداب إما أن يكون صرصار البحر أو فرس النبي، ولكنه هو ليس الجمبري المتعارف عليه لأن الفرق في السعر كبير.

وأعلنت أثناء مداخلة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي الذي يبث على قناة دي إم سي الفضائية، إن صرصار البحر يعيش قريب من الشاطئ، وهو يتغذى على مخالفات المصانع والصرف الصحي والمخالفات الآدمية، ولذا فتتسرب لها هذه البكتيريا والسموم.

وكشفت أنه نوع من أبرز أنواع القشريات وهو يتغذى على الطحالب والنباتات، وأيضاً يوجد فيه نسبة من البروتين والأوميجا 3 ولكن بنسبة بسيطة، وأن خطورته تتمثل في حمله نفس مقدار تلوث المكان وهو الذي يوجد فيه سواء كان تلوث حول المعادن الثقيلة أو تلوث مخلفات آدمية وغيرها، وينتج عنه الآلام الشديدة في المعدة والإسهال وأعراض البرد الصيفي وغيرها.