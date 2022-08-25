انت الان تتابع خبر هل تم اغلاق قناة سبيس تون؟.. التفاصيل كاملة للي مشغول على قناة شباب المستقبل والان مع التفاصيل

هل تم اغلاق قناة سبيس تون؟

رياض - احمد صلاح - انتشر سؤال هل تم اغلاق قناة سبيس تون؟ وذلك لأنها من أكثر القنوات العربية المخصصة لجميع الأطفال، وتقدم الأفلام والمسلسلات القصيرة والمتنوعة من الرسوم المتحركة، وفتحت في 2000 وهي من أكبر وأهم وأشهر القنوات العربية في كافة أنحاء العالم.

وكل الاخبار التي انتشرت حول إغلاق قناة سبيس تون غير صحيحة تم نشرها من العديد من المصادر المجهولة بغرض كسب الكثير من المشاهدات والمتابعين، وأيضاً هذه القناة لم تشارك في أي خبر أو تصريح حول هذا الأمر من خلال مواقعها الرسمية، وإن غلق القناة مجرد إشاعة انتشرت لأكثر من مرة.

حقيقة بيع قناة سبيس تون لمجموعة قنوات بي إن

وانتشر في الفترة الأخيرة خبر بيع قناة سبيس تون لمجموعة قنوات بي إن، وانتشرت الأخبار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولذا خرجت القناة عن صمتها وردت على كل هذه الشائعات بالنقي، وانتشرت الشائعات الأخرى حول إغلاق القناة وتم منعها من البث بسبب مجموعة قنوات بي إن.