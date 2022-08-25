مسابقة الحلم 2022 “اعلان الفائز” المليونير مصطفي الأغا وطريقة الربح والاشتراك بالجائزة الكبرى

تعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التي تقدم في الوطن العربي والتي تقدمها سلسلة قنوات mbc، حيث يتساءل العديد من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة، عن كيفية الربح في هذه المسابقة، وتشتمل المسابقة جوائز كبيرة وقيمة، والفوز الأموال، والمنازل، نوضح لكم في هذا المقال خطوات الاشتراك، والربح في مسابقة الحلم وشروط الاشتراك.

موعد اعلان الفائزين في مسابقة الحلم 2022

أعلنت إدارة المسابقة رسميًا موعد السحب، الفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 150,000 دولار، وذلك اليوم الخميس الموافق 25-8-2022، وبذلك فإنه لم يتبقي سوي القليل من الساعات، ويتم الإعلان عن الفائز المليونير.

خطوات الربح والاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢

نتابع معكم كيفية الاشتراك في الحلم لتحقيق الربح والفوز إليكم خطوات الاشتراك في الخطوات التالية:

في البداية يقوم الشخص بالاتصال بالرقم المرداف لبلده من أي دولة عربية.

كما يوجد رقم يمكن الاتصال به من أي دولة بالعالم.

ثم يقوم بإرسال كلمة Dream.

من ثم الذهاب الي رابط الموقع الرسمي للحلم.

من ثم سوف تقوم قناة mbc بإرسال عدة أسئلة ليجيب عليها المشترك.

كما أنه كلما زادت عدد الإجابات الصحيحة على الأسئلة كلما زادت فرصة الربح في المسابقة.

كذلك يمكنك تجديد فرصة الاشتراك اكثر من مرة وفي كل مرة يجيب الشخص على مجموع من الأسئلة وسوف تكون فرصة الربح أعلى.

أرقام التسجيل في الحلم

من السُّعُودية رَقَم 650444.

الإمارات على رَقَم 6070.

مصر رَقَم 95458 أو 95450.

الكويت الاتصال على رقم 4141.

الاشتراك من سوريا 1555.

البحرين 94000.

التسجيل من العراق 2266.

الاتصال من أي دولة في العالم “0088216101092 أو رقم 00821622775627”.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

وبعد أن تعرفنا علي خطوات الاشتراك وكيفية تحقيق الفوز في المسابقة بكل سهولة، ونتابع معكم شروط الاشتراك موضحه في النقاط التالية: