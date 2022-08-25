نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير تقسيط بسعر الكاش وأوفر عروض جوالات جرير والإلكترونيات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بأقوى عروض جرير مع خدمة تقسيط للمنتجات بسعر الكاش، بالإضافة إلى خصومات حصرية على مختلف المنتجات، وكل ذلك نجده في نشرة تخفيضات جرير السارية خلال الفترة من 23 أغسطس 2022 وحتى 5 سبتمبر، بمناسبة العودة إلى المدارس 1444هـ، ومن خلال العروض يمكنك الحصول على الأجهزة الذكية من جوالات وساعات، وأيضًا الأجهزة اللوحية بأسعار مذهلة.

عروض جرير تقسيط بسعر الكاش

تسوق ما تريد من عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بمختلف أنواعها، وقسط المشتريات بسعر الكاش، فعند التسوق من خلال واحد من فروع مكتبة جرير بالمملكة يمكن تقسيط المنتجات حتى 12 قسط، وإذا كانت عملية الشراء عبر الموقع الخاص بجرير فإن تقسيط المنتجات يتم على 3 أقساط، ويمكن الاستفادة من هذا العرض طوال الفترة من يوم 27 أغسطس وحتى 30 أغسطس.

عروض جرير جوالات

فقط في جرير يمكنك الحصول على جوال ايفون بخصم حتى 30%، ويتوافر في نشرة العروض أكثر من إصدار لسلسلة ايفون 11 وايفون 13، وننتقل إلى عروض الجوالات من ماركات أخرى ونجد أسعار مميزة خاصةً في أجهزة سامسونج وهواوي.

ايفون 11 مع ذاكرة تخزين 2299 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

جرير ايفون 13 برو بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي

هواوي نوفا 9 SE، بسعر 939 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير

تسري تخفيضات العودة إلى المدارس في جميع فروع جرير، ومنها الساعات الذكية من ابل وهواوي، وتتميز بكونها تساعد للغاية أثناء العمل وخلال اليوم، بحيث يمكنك اجراء واستقبال المكالمات بشكل أسهل، مع خصائص أخرى مثل متابعة الحالة الصحية مثل حساب معدل نبضات القلب، كما توجد أنواع ذات تصميمات مقاومة للماء والغبار مثل ابل واتش 7.

ساعة ابل SE مقاس 40 مللي، بسعر 1229 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

ابل واتش 7 بسعر 1869 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي.

تابلت جرير

تمتع بأفضل أسعار الأجهزة اللوحية عند الشراء خلال فترة عروض جرير، بحيث يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 27% لتصبح أسعار التابلت رائعة مقارنةً بإمكانيات الأجهزة، ومنها هواوي MatePad مع رامات 4 جيجا وأيضًا شاشة 10.4 بوصة، كما تتوافر أنواع أخرى مثل تابلت لينوفو M7، وأيضًا تي سي إل.