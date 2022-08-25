شوف عروض نهاية الصيف من lulu بأقوي الخصومات على السلع التموينية والغذائية

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عروض نهاية الصيف من lulu بأقوي الخصومات على السلع التموينية والغذائية، حيث يمكنكم الاستمتاع بأحدث التخفيضات من لولو اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444، يستمر العرض لمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة، وحيث توفر لجميع عملائها يومياً أكثر من 70 نوعاً من الأسماك الشهية طازجة وتقدم أيضاً الأسماك المطبوخة، وكثير من العروض المتنوعة متوفرة بداخل المجلة، مثل منتجات داك المتنوعة، أمريكانا، المراعي، دو، الكبير، كما يوجو منتجات متنوعة من lulu، استمتعوا بأحدث تخفيضات لولو اليوم الأربعاء 24-8-2022 الموافق 26-1-1444. عروض نهاية الصيف من lulu بأقوي الخصومات على السلع التموينية والغذائية نور زيت دوار الشمس 2.7 لتر، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال وفر 10.00 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام بطيخ سعودي، سعر الكيلو 0.95 ريال بدلاً من 2.45 ريال وفر 1.50 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام روبيان مزارع طازج، سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 32.90 ريال وفر 8.00 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام كرتونة دجاج التنمية مجمد 10 حبات × 600 جرام، بسعر 108.95 ريال بدلاً من 133.00 ريال وفر 24.05 ريال

تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن 10 كيلو، بسعر 67.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال وفر 22.00 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام مسحوق الغسيل برسيل، بوزن 5 كيلو بسعر 32.95 ريال بدلاً من 45.50 ريال وفر 12.60 ريال. متوفر لمدة أربع أيام عروض متنوعة من الأسماك واللحوم والدجاج سمك الحليب، سعر الكيلو 16.90ريال بدلاً من 19.90 ريال وفر 6.00 ريال.

سمك بارموندي، سعر الكيلو 21.90 ريال بدلاً من 27.90 ريال وفر 6.00 ريال.

سمك كوفر، سعر الكيلو 15.90 ريال بدلاً من 19.90 ريال وفر 4.00 ريال.

سمك مساك مقلي، سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 24.90 ريال وفر 5.00 ريال.

البشاير دجاج طازج 1 كيلو، بسعر 17.50 ريال بدلاً من 18.50 ريال وفر 1.00 ريال.

أرجل دجاج كاملة من اليوم بوزن 900 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال وفر 5.55 ريال.

لحم ساق بقري باكستاني، سعر الكيلو 32.90 ريال بدلاً من 42.90 ريال وفر 10.00 ريال.

لحم شاه نعيمي سعودية، بوزن من 20 كيلو إلى 24 كيلو، سعر الكيلو 699.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال.

لحم بقري أثيوبي مقطع، سعر الكيلو 37.90 ريال بدلاً من 46.90 ريال وفر 9.00 ريال.

لحم عجل هندي الربع الأمامي، سعر الكيلو 32.90 ريال بدلاً من 39.90 ريال وفر 7.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض نهاية الصيف من lulu بأقوي الخصومات على السلع التموينية والغذائية - ثقفني

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